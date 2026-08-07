Si te gustó ‘La casa de papel’, Prime Video tiene este thriller de Luis Tosar y José Coronado que te va a encantar

Si hay dos actores en España que hayan logrado conquistar al público español, tanto en la pequeña como en la gran pantalla, esos son Luis Tosar y José Coronado. Los rostros del gallego y el madrileño son reconocidos para una audiencia que ya está acostumbrada a la herencia fílmica de calidad que ambos han dejado en el audiovisual patrio. Sus sendas trayectorias suman un total de cinco premios Goya. Aunque en realidad, no han coincidido en tantos proyectos como deberían. Hoy, nuestra recomendación no puede ser otra que el filme de atracos que enamorará a los fans de La casa de papel. No, no nos referimos a Way Down, sino a una cinta que surgió algunos años antes y que ningún suscriptor de Prime Video debería perderse: Cien años de perdón.

Dirigida por Daniel Calparsoro, la producción de Morena Films y Telecinco Cinema fue uno de esos títulos que despiertan su reclamo ya desde la propia selección de actores y con ese hambre del espectador nacional por ver más historias relacionadas con el thriller criminal. Cien años de perdón surgió un año antes del estreno de la reconocida serie de los ladrones con máscaras de Dalí, marcando de alguna forma el rumbo hacia el salto cualitativo que el género necesitaba dentro de nuestra industria. Y para cerciorar esa calidad tras las cámaras, Calparsoro fue la elección perfecta. El catalán es uno de esos cineastas pioneros en la «profesionalización» del cine de acción en nuestro país. Desde su debut en 1995 con Salto al vacío, hasta su trabajo reciente en series para Netflix como Hasta el cielo: La serie (2023) y Asalto al Banco Central (2024). Pero, ¿cuál es el argumento detrás de esta historia de robos en la que nada es lo que parece?

¿De qué trata ‘Cien años de perdón’?

La trama se centra en un grupo de atracadores que asaltan la sede del Banco Central de Valencia. Lo que en principio parece un robo común y rutinario de varias cajas de seguridad, pronto cambia por completo cuando los túneles de escape quedan inundados por culpa de las lluvias torrenciales. La negociación es una carrera contrarreloj, pero la motivación real detrás del robo esconde un secreto mejor guardado que la liquidez de la entidad bancaria.

La presencia actoral no brilla sólo por la imponente presencia de Tosar y Coronado. El casting se completa con otros rostros conocidos de la escena audiovisual española, como Raúl Arévalo, Patricia Vico, Joaquín Furriel, Marián Álvarez, Luis Callejo y Rodrigo de la Serna, quien interpretó a Palermo en la serie creada por Pina.

Cien años de perdón está disponible en Prime Video. No obstante, los suscriptores de Netflix y Movistar también pueden disfrutar de ellas en sus respectivos catálogos.

Más de 1 millón de espectadores en los cines

Se ha cumplido una década ya desde el estreno del thriller de Calparsoro. Por eso conviene recordar que, aparte de ser un gran ejercicio de género, tuvo un rédito inmediato en las salas de cine españolas. Cien años de perdón fue la segunda película nacional más taquillera de su año con 6 millones y medio de euros recaudados y más de 1 millón de espectadores, sólo por detrás del imparable fenómeno de J.A. Bayona, Un monstruo viene a verme, que aunó la apoteósica cifra de 26,29 millones de euros en el box office español.

En lo académico, la cinta estuvo nominada a dos premios Goya: mejor guion original para Jorge Guerricaechevarría y el mejor actor revelación para Rodrigo de la Serna. No terminó llevándose ninguna de las dos consideraciones.