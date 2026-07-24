José Coronado estrena en Netflix ‘Los creyentes’, su película más conspiranoica en la que desata su paranoia

El nombre de Jose Coronado asociado a una serie o película es un valor seguro para Netflix. Legado, El inocente, La chica de nieve… Incluso Entrevías o Vivir sin permiso, que no son producciones originales de la plataforma, han tenido una fuerza arrolladora y se han mantenido entre lo más visto. El actor regresa a Netflix este viernes con Los creyentes, una película en la que desata la paranoia de su personaje, entregado a las teorías conspiranoicas.

El thriller psicológico español de la mano de Coronado ha vuelto a encontrar en Netflix un terreno fértil con Los creyentes. Dirigida por Roger Gual (El desorden que dejas) y con el sello de Carlos Montero y Darío Madrona en el guion, Los creyentes explora la intersección entre el duelo familiar, las conspiraciones y la disociación mental.

Tras la repentina y extraña muerte de su madre, Ruth (Stéphanie Magnin) vuelve a su pueblo natal para despedirla. Sin embargo, en casa empieza a percibir un entorno enrarecido y la desconfianza cada vez es mayor sobre su padre, Martín (Jose Coronado), que parece una persona completamente diferente a la que era la última vez que lo vio.

Coronado interpreta a un personaje, Martín, poseído por la paranoia, atrapado en un bucle conspiranoico y con un discurso aleccionador y reacciones insospechadas ante cualquier cuestionamiento. Martín, que actúa desde la convicción y el miedo, en ocasiones, puede parecer una caricatura de los fanáticos que rompe el tono de la película. Aun con ello, es imposible saber antes de llegar al final si la obsesión de su personaje es un síntoma de quebranto psicológico o si está utilizando la conspiranoia como una pantalla para ocultar algo.

Los creyentes construye una atmósfera opresiva con el recurso del encierro físico, en la vivienda familiar, y emocional, mediante los secretos. Pero, por otro lado, carece de giros sorprendentes y de un final contundente.

Aun así, con Coronado a la cabeza del cartel, la película tiene todas las papeletas para entrar con fuerza en Netflix y mantenerse entre los contenidos más vistos. Es una regla no escrita de las producciones españolas.