La miniserie española con José Coronado y Mario Casas que es una obra maestra: pasó desapercibida en Netflix

Otra de las series que no puedes dejar de ver si te gustan las ficciones de intriga y suspense es El inocente. Una original serie basada en una novela homónima de Harlan Coben que ha sido adaptada por Oriol Paulo y Jordi Vallejo y que está protagonizada por dos de los actores preferidos por muchos espectadores: José Coronado y Mario Casas. Esta serie cuenta la historia de Mateo, un hombre que ha estado en la cárcel por un crimen que cometió hace nueve años después de una pelea a la salido de una discoteca y ahora años después sala de la prisión y quiere descubrir qué es lo que pasó. La serie El inocente ya causó una gran expectación en el momento que se estrenó en abril de 2021 en Netflix y se ha convertido en estos 5 años una de las ficciones de suspense más vistas de Netflix de su catálogo.

La serie El inocente ha sido dirigida por Oriol Paulo, al que conocemos por su trabajo en Contratiempo, y solo tiene una temporada de ocho episodios de una duración aproximada de 50 minutos. Lo mejor de esta original ficción es que el espectador va descubriendo gracias a las pistas que se van dando qué le está pasando al protagonista y también, como es costumbre en las novelas de Harlan Coben, sorprende con los numerosos giros de la trama que mantienen en todo momento la intriga de la serie. El inocente es una buena opción para los que buscan ficciones en las que nada es como parece en un primer momento.

¿De qué trata la serie de Netflix El inocente?

Una noche hace 9 años el estudiante de derecho Mateo, papel interpretado por el actor Mario Casas, intenta defenderse en una pelea que acaba con un homicidio negligente del que es considerado culpable. Hay que tener en cuenta que Mateo ha intentado defenderse de un grupo de otros chicos que vienen a pegarle y en esa pelea empuja a un joven que muere inmediatamente debido a la caída.

Mario cumple su condena en la cárcel y en ocasiones, aunque él no tenía intención de matar a ese joven, se siente un asesino al recordar la mirada de sus padres. Tras ese complejo período de tiempo, Mario sale de la cárcel y quiere volver a rehacer su vida, aunque sus padres fallecieron un accidente de tráfico y solo le queda de su familia su hermano Isma, que por desgracias sufre un infarto cuándo él sale de la cárcel.

Mario quiere comenzar de nuevo con Olivia, su pareja, que se encuentra embarazada, y los dos han decidido comprarse una casa. Todo cambia para Mateo cuando recibe una llamada extraña y se da cuenta de que el pasado siempre vuelve. Mateo decidirá investigar para descubrir la verdad de lo que pasó ese día que le arruinó la vida y poder seguir con su pareja una nueva etapa. Lorena, una inspectora de policía que está investigando el suicidio de una monja encuentra una relación con el caso de Mateo y quiere ver si hay alguna conexión.

Además también está investigando el caso Teo Aguilar, papel interpretado por el conocido actor José Coronado, un agente de la Unidad de Delitos Especiales que esconde grandes secretos y con un pasado bastante oscuro y que tendrá una gran importancia en la resolución de lo que ocurrió hace años. Aunque la historia que se cuenta en la serie El inocente es compleja y hay que estar bastante atento a los giros de la trama, es una ficción que mantiene en tensión desde el primer episodio.

El reparto de esta serie de suspense e intriga

Los protagonistas de esta serie son los actores Mario Casas que da vida a Mateo Vidal Rivera, el hombre al que se le acusa de un homicidio y acaba en la cárcel, Aura Garrido a Olivia Costa, su pareja, Alexandra Jiménez a la Inspectora Lorena Ortiz y José Coronado a Teo Aguilar

También están en el reparto de la serie El Inocente los actores Martina Gusmán, Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Ana Wagener, Miki Esparbé, Xavi Sáez, Anna Alarcón Visús y Susi Sánchez. Entre los secundarios destacan Mima Riera, Jordi Coll, Martín Noriega, Santi Pons, Alejandro Albarracín y Cocó Salvador, entre otros.

La serie El inocente es una buena opción para los que disfrutan con las series inspiradas por las novelas de Harlan Coben y a los que disfrutan con las ficciones de suspense e intriga. En los catálogos de las plataformas de streaming se pueden encontrar otras series del mismo estilo como No hables con extraños, El Bosque, Creedme, Arenas movedizas, The Woods, Tabula rasa o Safe.