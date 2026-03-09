Tráiler de ‘In the Grey’: Guy Ritchie reúne a Jake Gyllenhaal y Henry Cavill en un thriller de espías

Los fans de Guy Ritchie viven últimamente en una celebración constante. Entre otras cosas, porque el cineasta londinense no para de firmar proyectos. En 2024 estrenó El ministerio de la Guerra Sucia y The Gentlemen: La serie, mientras que al siguiente año firmó La fuente de la eterna juventud para Apple y y supervisó la primera temporada de Tierra de mafiosos en SkyShowtime. Recientemente hizo lo propio El joven Sherlock y este año, todavía le queda proyectar Wife and Dog e In the Grey, un thriller de espías que acaba de publicar su primer tráiler oficial.

Para narrar este guion original escrito por el propio Ritchie en colaboración con Eric Johnson y Paul Tamasy (The Fighter), el director de Snatch: Cerdos y diamantes (2000) y RocknRolla (2008) vuelve a contar con un reparto de lujo repleto de actores recurrentes de su filmografía reciente. Ahí está el trío protagonista de Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González. Pero el elenco tras ellos no se queda atrás, pues el casting secundario se completa con Kristofer Hivju (Juego de Tronos), Rosamund Pike (Perdida), Emmett J Scanlan (La caza), Fisher Stevens (Succession) y el actor español, Carlos Bardem (Celda 211). El adelanto de In the Grey concentra en poco más de dos minutos, todas los manierismos de un Ritchie que vuelve a apostar por la acción desenfrenada y por la colaboración de dos icónicas estrellas contrapuestas, tal y como ya hizo en Operación U.N.C.L.E. (2015)

Tráiler de ‘In the Grey’

First trailer for Guy Ritchie’s new action thriller ‘IN THE GREY’, starring Henry Cavill, Jake Gyllenhaal and Eiza González. In theaters on May 15. pic.twitter.com/R3ZLf1iGCa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 9, 2026

La trama sigue a dos especialistas en extracciones que deben ejecutar una escapatoria para una ejecutiva de alto nivel. ¿La misión? un cometido casi suicida en el que deberán recuperar una fortuna de dinero robada por un déspota narcotraficante. Los protagonistas, Bronco y Sid (Gyllenhaal y Cavill), liderados por Sophia (González), entrarán en una guerra sin cuartel donde no sólo contará el arsenal para la victoria y supervivencia, sino también la inteligencia el engaño y la estrategia militar.

La mayor parte de la película se ha rodado en la isla de Tenerife y su desarrollo y distribución no ha estado exenta de problemas. Estaba programada inicialmente para el 17 de enero de 2025, pero Lionsgate concluyó que su posproducción no estaba lista. Tras ello, renunció a los derechos de distribución y ahora la encargada de llevarla a los cines será Black Bear Pictures.

El tráiler de In the Grey no escatima en tiroteos, vaciles, humor, explosiones y persecuciones. Un entretenimiento con el sello visual y la verborrea ingeniosa de unos carismáticos personajes que prometen entretenernos desde el minuto uno.

¿Cuándo se estrenará?

New look at Jake Gyllenhaal in Guy Ritchie’s ‘IN THE GREY’. 📷 pic.twitter.com/4UOTPCWKDQ — Film Crave (@_filmcrave) March 9, 2026

La película está programada para llegar al patio de butacas estadounidense el próximo 15 de mayo. En España desgraciadamente, todavía no tenemos una fecha fijada para su proyección en salas.

En cambio, sí que sabemos que la siguiente de Ritchie, Wife and Dog, se estrenará en nuestros cines el 23 de octubre .