‘Viva La Madness’: esto es lo que sabemos de la nueva película de Guy Ritchie con Jason Statham

El director Guy Ritchie nunca ha tenido una agenda tan complicada. Conocido por ser una especie de «Tarantino británico», el cineasta londinense se ha especializado en el cine criminal. Suyos son, trabajos tan legendarios como Lock & Stock (1998) y Snatch: Cerdos y diamantes (2000), aunque también ha sabido funcionar a las mil maravillas con propiedades intelectuales taquilleras de la talla de Sherlock Holmes (2009) o el live action de Aladdin (2019). Ahora, el realizador vuelve al mundo del thriller de bandas y gángsteres con Viva La Madness, la adaptación homónima de la novela de J.J. Connoly que estará liderara por su actor fetiche, Jason Statham.

El material original de Connoly en realidad, funcionaba como una especie de secuela temática de la cinta de 2004, Layer Cake, la ópera prima del realizador Matthew Vaughn. Viva La Madness no llegará a los cines hasta el 2027, ya que como hemos adelantado Ritchie mantiene una alta carga de trabajo. De hecho, sólo este 2026, el autor estrenará In the Grey, la serie El joven Sherlock y la comedia negra, Wife and Dog. Se desconoce con exactitud la trama general de la nueva película, pero sí sabemos el increíble reparto repleto de caras conocidas que ha preparado la producción. Así, acompañando a Statham encontramos a nombres como Vinnie Jones (también un viejo conocido de Ritchie), Jason Isaacs (The White Lotus 3), Babs Olusanmokun, Camila Mendes (Riverdale), Ben Foster (Comanchería), Jonny Lee Miller (Elementary) y la aparición del cantante de reguetón, Rauw Alejandro.

‘Viva La Madness’: sexta colaboración entre Ritchie y Statham

La asociación entre Ritchie y Statham se remonta a los dos primeros trabajos anteriormente mencionados del director, Lock & Stock y Snatch. Inicio que continuó con Revólver (2005), pero que se dilató durante 16 años hasta que ambos se volvieron a juntar para Despierta la furia (2021) y Operación Fortune: El gran engaño (2023). Viva La Madness supone su sexta colaboración conjunta bajo una producción que se encuentra en Londres en pleno desarrollo, sin todavía conocer una fecha definitiva de estreno.

En el mercado internacional, Amazon MGM Studios se encargará de su distribución en cines. Por lo que cuando termine su paso por la cartelera, en España podremos disfrutarla dentro del catálogo de Prime Video.

Según se ha comentado desde varios medios, la sinopsis se centra en un antiguo narcotraficante de Londres que busca jubilarse en el Caribe. Sin embargo, sus sueños de retiro se frustran al ser arrastrado de nuevo al submundo criminal, volviendo a verse envuelto en fraudes, lavado de dinero negro y lo más peligroso de todo, los carteles venezolanos. Desde luego, un entorno temático en el que tanto Ritchie como Statham, se sentirán como pez en el agua.

Inicialmente iba a ser una serie

Viva La Madness iba a ser originalmente una serie para Netflix con Statham. No obstante, Ritchie vio en ella el potencial para funcionar como un largometraje, recuperando así el espíritu canalla e ingenioso de los bajos fondos con el que nació su particular estilo.

Para ir calmando las ganas de ver lo nuevo del director, los fans del cineasta pueden ver en Netflix, la valorada The Gentlemen: la serie (2024) o acudir a SkyShowtime para disfrutar de Tierra de mafiosos (2025).