Repsol ha decidido multiplicar por dos los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan Waylet, la aplicación de pago y fidelización líder de movilidad en España, en un momento en el que las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo están tensionando los precios en los surtidores debido al conflicto en Oriente Medio. Con esta medida, Repsol busca ayudar a sus clientes y reforzar su compromiso con quienes confían diariamente en su red de estaciones de servicio, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.

Desde el próximo sábado, 21 de marzo, y hasta el 6 de abril, ambos inclusive, Repsol duplicará los descuentos según las energías que tenga contratadas cada cliente. De este modo, quienes utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España podrán acumular ahorros de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible.

Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de cinco céntimos por litro a quienes cuenten con Solred, la mayor tarjeta profesional en España, con más de 250.000 clientes y 2 millones de tarjetas activadas. Esta medida es compatible con las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago, reforzando así la apuesta de la compañía por uno de los colectivos esenciales para la actividad económica del país.

Con esta decisión, Repsol da un paso adelante en su sector, como primera compañía en anunciar descuentos, como ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022.

Está previsto que este viernes el Gobierno anuncie su batería de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, aunque todo apunta a que la rebaja de 20 céntimos por litro que aprobó durante la guerra de Ucrania no estará entre esas medidas. Tampoco la rebaja del IVA de los alimentos.