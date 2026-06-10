Adiós a trabajar hasta los 65: los sectores que podrán jubilarse con el 100% antes de los 60 años

La jubilación vuelve a estar en el centro de la conversación de muchas personas, especialmente quienes ya encaran la última etapa de su vida laboral. No es algo nuevo, pero sí cada vez más presente, sobre todo entre aquellos que como decimos, empiezan a estar próximos a la edad de jubilación y no tienen claro en qué condiciones podrán retirarse. Porque una cosa es lo que se dice y otra, lo que realmente permite la normativa ya que incluso hay quien va a poder jubilarse antes de los 60 años y cobrando además el 100% de la pensión.

Las cifras ayudan a poner el contexto. En abril de 2026, la Seguridad Social pagó más de 10 millones de pensiones, y de ellas, la mayoría eran de jubilación con la pensión media superando los 1.500 euros al mes, una cantidad que, para muchos hogares, es directamente el único ingreso estable cuando se deja de trabajar. Con ese panorama, es normal que surjan dudas sobre cuándo me puedo jubilar o cuánto voy a cobrar. Y también como no, si merece la pena esperar o no o si sobre todo, existe alguna forma de hacerlo antes sin perder dinero. Y aquí es donde aparece ese detalle que no todo el mundo conoce y s que sí que hay profesiones que no tienen que esperar hasta los 65 o incluso más sino que permiten jubilarse antes de los 60 años.

La edad de jubilación no es igual para todos

Se suele hablar de los 65 años como referencia, pero en la práctica no es tan simple. En 2026, sólo quienes han cotizado al menos 38 años y 6 meses pueden retirarse a esa edad con el 100% de la pensión. El resto tendrá que alargar un poco más, en concreto, hasta los 66 años y 10 meses si quiere cobrar la prestación completa. Y esto no es algo puntual, porque el sistema ya tiene fijado el siguiente paso y es que a partir de 2027, la edad ordinaria subirá hasta los 67 años para quienes no lleguen a ese nivel de cotización. Es decir, que en la mayoría de casos, jubilarse antes implica asumir recortes aunque no siempre.

Los sectores que pueden jubilarse antes de los 60 años sin recortes

La Seguridad Social contempla que hay trabajos que no se pueden comparar con otros ya que son profesiones donde el desgaste físico, el riesgo o las condiciones hacen muy difícil mantenerse en activo hasta las edades antes mencionadas. De hecho, para esos casos existe un sistema específico, regulado por el Real Decreto 1698/2011, que permite adelantar la jubilación sin perder dinero en la pensión.

La clave está en los llamados coeficientes reductores, aunque en este caso funcionan al revés de lo que suele entenderse. No penalizan, sino que permiten adelantar la edad mientras ese tiempo se sigue contando como cotizado. Dicho de otra forma, es como si el trabajador siguiera en activo a efectos del cálculo de la pensión.

Entre los sectores donde se aplica este sistema están:

Construcción

Policías y guardias civiles

Bomberos forestales

Personal sanitario

Buceadores profesionales

Transporte de mercancías

Taxistas y transporte público

Transporte de viajeros

Limpieza en hoteles

No es una lista cerrada, pero sí recoge buena parte de los casos más habituales donde estas condiciones especiales ya se aplican. Pero además, lo más llamativo es hasta dónde puede llegar este adelanto. Dependiendo del trabajo y del tiempo desempeñado en esas condiciones, hay personas que pueden jubilarse bastante antes de lo que se suele pensar. En algunos casos concretos, la edad puede situarse incluso en torno a los 52 años. Y aquí está la clave ya que se produce sin reducción en la pensión.

Es una diferencia importante respecto a la vía habitual, donde adelantar la jubilación casi siempre implica cobrar menos. En estos sectores, sin embargo, el sistema reconoce ese desgaste previo y compensa permitiendo retirarse antes sin penalización.

Qué ocurre si no estás en estos sectores

Para el resto de trabajadores, el margen es bastante más limitado. Sí existe la jubilación anticipada, pero con condiciones que conviene tener muy claras. La modalidad voluntaria permite adelantar hasta dos años la edad de retiro, pero con recortes que pueden superar el 20% en algunos casos. Cuanto antes se adelante, mayor es la reducción.

Luego está la anticipada por causas involuntarias, como despidos colectivos. Aquí el margen es mayor, hasta cuatro años antes, pero también lo son los ajustes en la pensión, que pueden acercarse al 30%. Por eso, en la práctica, no todo el mundo tiene las mismas opciones. Mientras algunos sectores pueden retirarse antes sin perder poder adquisitivo, la mayoría tiene que elegir entre esperar o asumir una pensión más baja.

Al final, lo que queda claro es que el sistema no trata a todos los trabajos por igual, y tiene lógica. No es lo mismo pasar décadas en un entorno de riesgo o desgaste físico constante que en otro tipo de empleo. Y esa diferencia, aunque a veces pase desapercibida, es la que marca cuándo y cómo puede jubilarse cada persona.