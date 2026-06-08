La ventaja que muchos desconocen: recuperar hasta cinco años de cotización por prácticas formativas

Los alumnos que hayan realizado prácticas académicas, formativas o de investigación no remuneradas antes del año 2024 podrían recuperar hasta cinco años de cotización para mejorar su pensión en un futuro. Esta medida gestionada a través de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), busca reconocer periodos de formación que hasta ahora no generaban derechos de cotización. Esto supone un beneficio para antiguos alumnos universitarios, estudiantes de Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, así como a investigadores que desarrollaron programas formativos o predoctorales sin cotizar durante esos años.

¿Quién puede recuperar esos años?

La iniciativa está dirigida a esas personas que realizaron prácticas no remuneradas o programas formativos antes del 1 de enero de 2024 y cuyos periodos no fueron incluidos en su historial de cotización. Lo anterior hace que los beneficiarios puedan incorporar hasta 1.825 días, equivalentes a cinco años, en su vida laboral. Esta cotización adicional puede resultar relevante para quienes se acercan a la jubilación o necesitan completar periodos mínimos exigidos para acceder a determinadas prestaciones.

¿Cómo se solicita el convenio especial?

Los interesados deben formalizar un convenio especial con la TGSS. El procedimiento podrá realizarse a través de los canales que habilitaran a través de la administración y que requiere acreditar la realización de las prácticas o actividades formativas que se pretenden contabilizar. La cotización de estos periodos no es automática, sino que implica el pago de una cantidad calculada según las bases establecidas por la Seguridad Social para este tipo de casos.

El coste de la cotización

El coste se calculará tomando como referencia la base mínima de cotización por contingencias comunes del grupo 7 del Régimen General vigente en 2024, sobre la que se aplicará una reducción del 23% (coeficiente del 0,77). Una vez que la TGSS determine el importe total a pagar, los interesados podrán abonarlo de una sola vez o fraccionarlo en varios pagos mensuales. El número máximo de cuotas será igual al número de meses que se reconozcan mediante al convenio.

Las ventajas

Las ventajas principales pueden basarse en una recuperación de esos años de cotización a través de una mejora de la carrera laboral reconocida por la Seguridad Social, y en algunos casos, aumentar la cuantía de la futura pensión de la jubilación. Esta opción permite a muchos trabajadores corregir lagunas de cotización derivadas de un momento en el que sus prácticas formativas no generaban derechos contributivos, reflejo de una situación habitual entre universitarios y jóvenes investigadores de generaciones anteriores.

El reconocimiento de las prácticas

Esta iniciativa que todavía continua siendo estudiada por la Seguridad Social, supone un avance para aquellas personas que desarrollaron actividades formativas durante años sin que ese tiempo tuviera reflejo en su historia laboral. Con este convenio especial, la Seguridad Social ofrece un camino para reconocer esos periodos y reforzar la protección social de quienes iniciaron su trayectoria profesional a través de prácticas académicas o de investigación