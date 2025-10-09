Cómo se escribe masaje o masage

No eres la única persona que duda entre escribir masaje o masage. Es una confusión muy común, sobre todo porque en inglés la palabra se escribe massage, y muchas veces terminamos mezclando grafías entre idiomas. Pero en español, la forma correcta, la única aceptada por la Real Academia Española, es masaje, con j.

Normas de ortografía

Para poder resolver esta duda debemos tener en cuenta una serie de normas que nos ayudarán a saber si se escribe con ‘g’ o ‘j’, Existe una normativa que nos ayudará, pero también necesitamos entender esta palabra a través de su significado, toma nota de cómo y por qué se escribe masaje con ‘j’ para no volver a equivocarte.

La palabra masaje se usa para describir la acción de frotar, presionar o golpear suavemente partes del cuerpo con fines terapéuticos, estéticos o de relajación. Es un término cotidiano, asociado tanto a la salud como al bienestar. Por eso lo escuchamos en contextos tan distintos: desde una clínica de fisioterapia hasta un spa o un gimnasio.

Si lo escribes con “g”, es decir masage, estarías usando una forma que no existe en español. Esa versión es un error ortográfico, aunque suene parecido. El problema es que se parece mucho al inglés massage, y ahí es donde se genera la confusión.

De dónde viene la palabra

El origen del término es interesante. Masaje procede del francés “massage”, que a su vez viene del verbo masser, que significa “amasar o frotar”. Ese verbo francés tiene raíces todavía más antiguas, en el árabe massa, que quiere decir “tocar con la mano”.

Cuando la palabra pasó al español, se adaptó de forma natural: se cambió la doble “s” y la “g” final por una “j”, porque ese sonido fuerte, aspirado, es muy característico del castellano. Así, lo que en francés se pronunciaba algo parecido a “masash”, en español se convirtió en “masaje”, una forma más clara y coherente con nuestra lengua.

Tipos y usos del masaje

El término abarca muchas variantes. Hablamos de masaje terapéutico cuando se utiliza para tratar lesiones o aliviar tensiones musculares. Un masaje relajante, en cambio, busca reducir el estrés y mejorar el bienestar general. También están los masajes deportivos, que preparan el cuerpo antes del esfuerzo o ayudan en la recuperación, y los masajes estéticos, más centrados en el cuidado de la piel y la circulación.

En todos los casos, el masaje implica algo más que contacto físico: es una forma de cuidar, sanar y reconectar con el cuerpo.

Conclusión y ejemplos

Se escribe masaje con ‘j’. Según las normas de ortografía a pesa de que la ‘g’ en este tipo de pronunciaciones se asocia a la ‘e’,’i’, y la ‘j’ a la ‘a’,’o’, ‘u’, en este caso se escribirá con ‘j’. Todas las palabras terminadas en ‘-aje’ se escriben con ‘j’ excepto aquellas que proceden de otra lengua, son los llamados extranjerismos como backstage, homepage o vintage, aunque son muy utilizadas actualmente no son originarias de la lengua española. Con esta base aprendida debemos conocer el significado de la palabra masaje, toma nota de su definición y de algunos ejemplos.

Acción que consiste en presionar, frotar o golpear rítmicamente y con intensidad adecuada determinadas zonas del cuerpo, principalmente las masas musculares, con fines terapéuticos, deportivos, estéticos, etc. Me regalaron por mi cumpleaños en masaje de pies a cabeza, creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida, salí del centro de masajes como nueva, no parecía ni la misma, nunca me había relajado tanto.

Acción semejante destinada a producir placer sexual. El concepto casa de masajes ha evolucionado a lo largo del tiempo, ahora ya no es algo única y exclusivamente en sentido vulgar, cada uno hace con su vida lo que quiere.

En resumen

En español se escribe masaje, con “j”.

La forma masage es incorrecta.

En inglés y francés se escribe massage.

Así que la próxima vez que necesites escribirlo, no lo dudes: en nuestro idioma, la palabra correcta, y la más relajante de todas, es masaje.