La Generalitat envía un Es-Alert a la población de Valencia por la alerta roja del temporal de lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a rojo el aviso por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia. Ante este escenario, la Generalitat Valenciana ha mandado un mensaje Es-Alert a la población de la zona afectada por el temporal, que ha dejado dos desaparecidos a su paso por Málaga y fuertes precipitaciones en Murcia.

El pronóstico de la AEMET prevé lluvias torrenciales que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. El aviso enviado a la población por la Generalitat advierte de que el temporal pasará sobre Valencia hasta las 20:00 horas, según la previsión de la AEMET.

La Generalitat ha pedido a la población de Valencia en el Es-Alert que evite desplazamientos y cruzar zonas inundables, además de respetar los cortes de tráfico. También se recomienda no realizar actividades en cauces y en las proximidades de ríos y barrancos, además de buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

Desaparecidos en Málaga

El temporal llega a Valencia tras su paso por Andalucía y Murcia. Dos personas han desaparecido en Alhaurín el Grande, en Málaga, a causa de las fuertes lluvias registradas durante la pasada noche. La Guardia Civil aún busca a los dos vecinos, que podrían haber sido arrastrados por la corriente tras una fuerte tromba de agua, según ha informado el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez. El vehículo en el que viajaban ha sido localizado.

El alcalde ha explicado que los vecinos salieron de un bar, hacia las 23:00 horas de la noche del sábado, dándose aviso de la desaparición a las nueve y media del domingo. Cuatro horas después, la Guardia Civil ha localizado la furgoneta en la que se desplazaban. El dispositivo se centra especialmente en los cauces y zonas fluviales, en las que se han acumulado grandes cantidades de sedimentos.

Las fuertes lluvias han afectado esta noche especialmente a la provincia de Málaga, dejando máximos de 130 litros por metro cuadrado en doce horas y una crecida histórica del río Guadalhorce a su paso por la localidad de Cártama.