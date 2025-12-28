Aviso de Es-Alert en Murcia: la AEMET activa la alerta roja por lluvias muy intensas

La Región de Murcia ha activado la alerta de Es-Alert este domingo, horas más tarde de que la AEMET activara la alerta roja por lluvias muy intensas. La comunidad se enfrenta a las inclemencias de la meteorología en Beniel, después de que en Málaga se viviera una jornada similar en la tarde de este sábado, que ha provocado inundaciones significativas.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha pedido a los vecinos que no se acerquen a las zonas inundables y se informen únicamente a través de los canales oficiales de Emergencias. «Responsabilidad y sentido común, por favor. Evitemos desplazamientos innecesarios y el paso por zonas inundables», ha instado el jefe del Ejecutivo regional.

El aviso masivo de Es-Alert enviado a los teléfonos móviles ha sonado en la localidad de Beniel. Dadas las crecidas que se están registrando, existe el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho, el canal que conecta con el río Segura, y afectaría a la zona norte de Beniel y a Santomera, en dirección a Orihuela.

La Región de Murcia ha registrado en las últimas horas acumulados de hasta 73,9 litros (en Santomera), mientras que en localidades como Abanilla, Fortuna y Beniel las cifras van desde los 67 hasta los 44 litros, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La AEMET ha activado la alerta roja en el área de la Vega del Segura, donde se han registrado lluvias torrenciales con un acumulado de más de 60 litros por metro cuadrado en sólo una hora. La mirada está puesta, sobre todo, en Fortuna y Abanilla. El aviso permanecerá activo, en un principio, hasta las 11:59 horas de este lunes 29 de diciembre.

Además, la carretera RM-23, a la altura de Alhama de Murcia y Mazarrón, se encuentra cortada. En un primer momento se ha cerrado el tráfico en la calzada izquierda del primer kilómetro de carretera, y posteriormente se ha procedido a hacer lo mismo con la derecha, en sentido contrario, según ha informado la DGT.