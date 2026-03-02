Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, lluvias débiles y viento variable hoy

Hoy, 2 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con intervalos nubosos a nuboso, donde se esperan precipitaciones débiles dispersas, especialmente en la segunda mitad del día. En la mitad occidental, no se descartan chubascos que podrían ir acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas se mantendrán con ligeros cambios. El viento será variable, predominando del sur y este, con rachas fuertes en cotas altas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 2 de marzo

Lluvias matutinas y nubes dispersas por la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada, aportando una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros, que apenas alcanzarán los 14 grados. La humedad, en su máxima expresión, hará que el aire se sienta pesado, invitando a los leoneses a llevar un paraguas a su lado.

Ya por la tarde, el cielo se despejará un poco, aunque aún hay margen para chubascos. Las temperaturas irán descendiendo, con mínimas que rondarán los 3 grados al caer la noche. Con la salida del sol a las 07:56 y su despedida a las 19:12, los habitantes de León disfrutarán de unas horas de luz que, aunque nubladas, ofrecerán un respiro entre las lluvias. Así, la jornada se desarrollará entre la danza de las nubes y el suave susurro del viento, recordándonos que el tiempo siempre tiene su propio ritmo.

Zamora: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados y un cielo parcialmente cubierto. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 45% en la tarde-noche, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada de 10 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero ascenso en la temperatura que podría llegar a los 17 grados, pero la sensación térmica se mantendrá baja debido a la humedad, que alcanzará el 90%. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

En la ciudad de Salamanca, día variable con ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:55. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 2°C y la sensación térmica será similar. La probabilidad de lluvia es nula hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia aumentará al 25%, aunque no se esperan precipitaciones intensas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 17°C, brindando una sensación térmica cálida. El viento soplará del suroeste a una velocidad moderada de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, por lo que se recomienda precaución. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90%, lo que generará un ambiente algo pesado. La puesta del sol será a las 19:14, ofreciendo más de 11 horas de luz. En resumen, será un día variable, con un inicio fresco y un final más cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Valladolid: cielos alternos y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo templado, con cielos que alternarán entre algo nubosos y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, con ráfagas que no superarán los 35 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas que rondan los 4 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 16 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia en la tarde-noche podría traer alguna sorpresa. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y un paraguas, por si acaso, ya que el viento soplará con cierta intensidad.

Palencia: cielo despejado con nubes al atardecer

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 16 grados, aunque no se descartan algunas nubes que podrían aparecer por la tarde, con una probabilidad de lluvia del 35% en la noche.

Con el viento soplando del sur a 20 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde, cuando la sensación térmica podría descender a 1 grado. Mantente atento a posibles chubascos intermitentes que podrían sorprender en las horas vespertinas.

Cielos despejados y lluvia inminente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza el día, el tiempo cambiará drásticamente, ya que se espera un aumento en la nubosidad y una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 11 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta -1 grado.

Segovia: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá hasta alcanzar los 15 grados, pero no se descartan chubascos intermitentes que podrían aparecer a partir de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 65%.

Con el viento soplando del sureste a 15 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir más tarde. La humedad, que alcanzará un 85% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría, así que es aconsejable abrigarse bien durante la noche, cuando las temperaturas descenderán a 9 grados.

Ambiente variable con posibles lluvias en Soria

El día amanece en Soria con un ambiente fresco y una temperatura que ronda los 1°C, mientras el sol se asoma a las 07:49. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que la sensación térmica alcance hasta los 16°C. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará, con un aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia que podría hacer acto de presencia en la tarde-noche.

Con el viento soplando del sureste a una velocidad suave de 5 km/h, la jornada se presenta variable. La temperatura máxima alcanzará los 15°C y aunque la humedad será notable, con un 45% en su punto más bajo, la tarde podría traer consigo algunas sorpresas en forma de lluvia. El sol se ocultará a las 19:01, brindando a Soria un total de más de 11 horas de luz.