Activan la alerta roja y envían EsAlert en 27 municipios de Málaga ante el «peligro extraordinario»

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha activado el aviso rojo por peligro extraordinario ante las fuertes lluvias y ha enviado mensajes masivos de alerta (EsAlert) a los teléfonos de los vecinos de 27 municipios de la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce en la provincia de Málaga. El aviso está activo desde las 21:16 horas de este sábado y se mantendrá vigente hasta las 04:00 horas de este domingo, ante el riesgo extremo de precipitaciones y posibles inundaciones.

El mensaje enviado por la EMA insta a la población a extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar zonas inundables. Además, aconseja respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces ni zonas cercanas al agua y, en caso de emergencia, llamar al número 112.

Los municipios que han recibido la alerta son Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado en sus redes sociales el envío de EsAlert y ha recalcado la importancia de la «máxima precaución» ante la previsión de lluvias intensas. La advertencia incluye consejos como evitar desplazamientos si no son imprescindibles o, si se está en una zona inundable, buscar refugio en plantas superiores.

Plan de Emergencia en fase operativa 1

Ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a situación operativa 1 (fase de emergencia). Esta fase se activa cuando los daños que pueda ocasionar la lluvia requieren medidas de socorro para proteger a las personas y bienes mediante los recursos disponibles.

El aviso rojo se suma a una serie de impactos que ya ha dejado la lluvia en Málaga: desde las 12:00 hasta las 18:30 horas de este sábado, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido 68 llamadas relacionadas con la lluvia, siendo Marbella el municipio con más avisos. La mayoría de las incidencias han estado vinculadas a caídas de elementos (señales de tráfico, vallas, ramas, farolas), anegaciones de garajes y viviendas y accidentes de tráfico sin heridos.

Además, se han activado 15 planes territoriales de emergencias locales (PTEL) en distintas localidades malagueñas, como Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Fuengirola, Genalguacil, Mijas, Torremolinos, Benalmádena o Coín.

Avisos extendidos y recomendaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene además aviso naranja por precipitaciones en zonas de Ronda, Antequera y Axarquía, y las alertas amarillas por lluvia siguen activas en gran parte de Andalucía occidental y oriental. A partir de la medianoche, estos avisos se extenderán a la provincia de Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora).

Ante los avisos, el 112 Andalucía insiste en estas recomendaciones para la población: