La ministra de Vivienda no sabe los gastos de su piso oficial porque forma parte de un «edificio público»

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desconoce las facturas de su vivienda oficial porque «son indiferenciables de los del conjunto del edificio, de titularidad pública, en el que se encuentran esas dependencias».

Así resuelve una pregunta a través del Portal de Transparencia, interesándose, en concreto, por los gastos de luz, gas, agua y otros consumibles correspondientes a la vivienda oficial de la ministra.

El Ministerio responde que «no es posible desglosar los gastos que corresponden a la vivienda oficial, dado que son indiferenciables de los del conjunto del edificio, de titularidad pública, en el que se encuentran esas dependencias».

Igualmente, se admite que en la vivienda oficial presta servicio «personal de limpieza» que forma parte del contrato centralizado de limpieza integral de inmuebles del sector público estatal ubicado en la Comunidad de Madrid. También se han ejecutado distintos «gastos de mantenimiento» de «carácter correctivo» surgidos «a partir de necesidades puntuales», sin precisar cuáles ni su cuantía.

Los ministros cuentan a su disposición con una vivienda oficial, si bien no todos hacen uso de ella. La mayoría, como es el caso de la propia titular de Vivienda, sí. Es práctica habitual, sin embargo, que oculten sus gastos bajo distintos pretextos, como el mencionado en el caso de Isabel Rodríguez. La opacidad es, pues, la tónica pese a que las facturas son sufragadas con fondos públicos.

La vivienda es el principal problema de los españoles, incluso por encima de la situación económica. Las dificultades para tener un lugar donde vivir preocupa a un 39, 9% de la población. Un problema que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, como recordó el propio Rey Felipe VI en su Mensaje de Navidad. El monarca advirtió que «el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes», haciendo así alusión a una problemática que afecta especialmente a la juventud, una de sus grandes inquietudes, y que el Gobierno sigue sin afrontar.

Díaz tampoco los desvela

En la misma línea que Rodríguez, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco revela los gastos de su vivienda oficial.

«Los costes asociados a la vivienda oficial relativos a mantenimiento y suministros básicos forman parte del gasto total del inmueble, y por lo tanto son indiferenciables», responden desde el Ministerio de Trabajo.

Admiten que «en la vivienda oficial se han llevado a cabo actuaciones necesarias para la conservación y mantenimiento ordinario de la misma, tales como reparaciones de fontanería, carpintería o cerrajería, entre otras», pero sin aclarar sus costes. Yolanda Díaz también tiene a su disposición al personal del edificio ministerial, que «atiende incidencias de servicio».

Un día antes de su ingreso en prisión, el ex ministro José Luis Ábalos señaló precisamente a la ministra por el supuesto uso irregular de la vivienda oficial que utiliza como ministra de Trabajo.

«Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello», escribió Ábalos en sus redes sociales, después de que Díaz le llamase «golfo» en una entrevista en La Sexta.