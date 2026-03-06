Acusan a un padre de pegar a su hija de 12 años en una discusión en la ducha en Ibiza

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga a un padre al que se le acusa de haber pegado a su hija de tan solo 12 años de edad durante una discusión que mantuvieron en la ducha en su domicilio de Ibiza en 2023. También se le acusa de un presunto abuso sexual hacia la menor, aunque el procesado ha argumentado que los tocamientos formaban parte de un juego infantil.

Durante el juicio que se ha celebrado a lo largo de esta semana, el padre ha atribuido la denuncia a la madre de la niña, a la que acusa de «intoxicarla» y de iniciar una «cascada de denuncias» contra él cada vez que solicitaba una modificación en el régimen de visitas. En total, la mujer llegó a interponer hasta 15 denuncias contra el padre, todas ellas archivadas por la autoridad judicial.

«Cuando se dictó la primera modificación de medidas, empezó la guerra. Es el cuento de nunca acabar. Me amenazaba cada dos por tres, siempre con la misma frase y diciendo que le estaba maltratando», ha señalado. También ha dicho el reguero de denuncias de la madre se habrían extendido incluso a la familia del procesado: «Todos le tienen miedo. No ha dejado títere con cabeza».

Por otro lado, el varón ha sostenido frente al juez que no golpeó a su hija, sino que solo la agarró para sacarla de la ducha. Sin embargo, la niña se grabó a sí misma mostrando el hematoma que supuestamente sufrió en el hombro tras la agresión en la ducha.

Según ha declarado la menor de edad, en el momento de la agresión no llamó en ese momento a su madre por miedo y que se grabó un vídeo sabiendo que después la mujer le revisaría el móvil y podría descubrir el moratón, igual que el vídeo de los supuestos tocamientos. «Sé que mamá lo verá y solucionará el problema», ha recordado que pensó en aquel momento.

La menor ha negado haber manipulado el vídeo para mostrar una lágrima, como ha apuntado un perito, y ha asegurado que no tiene ningún interés especial en perjudicar a su padre.

Por su parte, la actual pareja del hombre ha asegurado que si en algún momento hubiera visto algún comportamiento inapropiado, ella misma, como trabajadora social, lo habría denunciado.

La Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a nueve meses de prisión como supuesto autor de un delito de maltrato puntual, aunque ha pedido a la Sala que valore, entre otras cuestiones, por qué la niña no avisó inmediatamente de la supuesta agresión a su madre.

El juicio ha quedado este jueves visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.