Israel acusa a España de estar «jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que España «está jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir «su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea».

Herzog dijo estas palabras en una visita a una sede de los bomberos, donde afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen, según un comunicado.

«En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España», dijo.

Y añadió que España «no solo incumple su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que debería haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo, sino que, de alguna manera, está jugando un juego extraño e incomprensible».

Todo ello cuando, explicó, «existe una formidable coalición internacional y regional cuyo objetivo es lograr un cambio en Oriente Medio y, ante todo, destruir las capacidades del imperio del mal de Irán».

Sus palabras se producen después de que España se negara a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EE.UU. e Israel contra Teherán, lo que provocó que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriera la puerta a tomar medidas en represalia contra el país, al afirmar que Washington va a cortar «todo comercio con España».

Sánchez tras el ataque de Israel a Líbano: «Basta ya de escaladas»

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a escorarse contra Israel al trasladar este jueves al presidente de Líbano, Joseph Aoun, su «apoyo total» tras la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país. «Basta ya de escaladas», ha declarado.

«Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país», ha informado a través de un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press. «El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados», ha proseguido.

Así se ha expresado después de que las autoridades de Líbano hayan elevado a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Líbano ha indicado en un breve comunicado que hasta ahora se han confirmado «102 mártires y 638 heridos». El nuevo balance se conoce después de que el Ejército israelí haya pedido la evacuación de hasta cuatro barrios en el sur de la capital, Beirut: Haret Hreik, Chiyá, Burj el Brajné y Hadath.