Vox tumbará a Guardiola con otro ‘no’: descarta abstenerse para que salga elegida mañana

Vox no apoyará la investidura de María Guardiola de este viernes. La formación liderada por Santiago Abascal volverá a tumbar a la popular con otro «no». Según ha podido saber en primicia OKDIARIO, Vox descarta abstenerse para que salga elegida como presidenta del Gobierno de Extremadura.

Ambos partidos no han mantenido ninguna reunión previa este jueves para aproximar posturas. El PP asume ya que la investidura podría retrasarse a mayo, tras la celebración de las elecciones de Castilla y León, tras el 15 de marzo.

Mientras que los populares están convencidos de que llegará a un acuerdo con Vox para evitar la repetición electoral, en Vox no lo están tanto. En Bambú no rechazan ir a nuevos comicios si el PP no acepta al menos los 23 puntos que defendió Óscar Fernández en la primera investidura fallida de Guardiola de este miércoles. Con el objetivo de asegurarse «un cambio» real de las políticas acorde a unos presupuestos.

La fecha límite para el acuerdo es el 4 de mayo. Este día la Asamblea se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

Así las cosas, la incertidumbre es absoluta en la región, ante el bloqueo en el que está sumida la negociación que no empezó en buen pie. En Bambú no gustó ni que Guardiola volviese a negociar «a través de los medios de comunicación», ni tampoco «hubiera predisposición» para acordar la presidencia de la Asamblea y que el PP optase por «acelerar el pleno» de su Constitución.

A esto se sumó el documento presentado por Génova como marco negociador que Santiago Abascal tildó de «falta de respeto» al recoger en uno de sus puntos que ponían como línea roja «respetar la Constitución», dando a entender, según Vox, que sus propuestas eran al margen de la legalidad.

Las 23 líneas rojas de Vox en Extremadura

Respecto a las condiciones que marca Vox para cerrar el acuerdo con el PP, el candidato Óscar Fernández expuso este miércoles en su discurso las claves que debería contener dicho pacto. En concreto, 23 medidas prioritarias que, sin ser un marco de trabajo exacto –aclaran–, corresponden a las políticas más importantes para los de Abascal para aplicar de manera urgente.

1. Defensa de la Central Nuclear de Almaraz con la eliminación total de la ecotasa. «El objetivo no es llevar Almaraz hasta 2030, el objetivo es hacerlo hasta 2050», señaló Fernández.

2. Inicio inmediato del proyecto de regadío de Tierra de Barros, que implicaría el compromiso de financiación plurianual específica de la Junta de Extremadura, y que reprochan a Guardiola «no dedicarle ni una sola palabra» en su discurso de investidura.

3. Oposición frontal y compromiso de no aprobar ninguna medida que perjudique al sector primario extremeño, y protegerlo económica, política y jurídicamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde Europeo.

4. Plan regional de regadíos y de eficiencia del agua. Plan de modernización y mejora de canales e infraestructuras hidráulicas. Plan de modernización de caminos rurales.

5. Simplificación de normativa en Red Natura 2000, red de espacios protegidos y trámites ambientales. Revisión y reducción de las zonas ZEPA y LIC.

6. Oposición frontal y total al acuerdo de Mercosur.

7. Dotación presupuestaria adicional de 500 millones anuales para la Consejería de Salud en los presupuestos de 2026 y consolidación en los siguientes.

8. Plan cuatrienal de contratación de 1.200 enfermeras, aparte de la tasa de reposición, para intentar paliar el déficit estructural que tiene nuestra región con respecto a la media nacional.

9. Progresiva homologación e inclusión de psicólogos, enfermeros y fisioterapeutas del SEPAD en el SES.

10. Liberación de suelo no protegido y agilización de transformación urbanística y modificación de la ley 11/2018.

11. Construcción de 3.500 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura, liberando suelo.

12. Deducción autonómica para jóvenes por adquisición de vivienda, así como impulso al alquiler estable mediante incentivos fiscales.

13. Prioridad nacional para españoles en ayudas sociales, vivienda, programas de empleo y formación.

14. Declaración como «Bien de Interés Cultural» a la Cruz de los Caídos de Cáceres.

15. Ampliación de zonas educativas para mayor capacidad de elección. Climatización de todos los centros de enseñanza dependientes de la Junta de Extremadura.

16. Oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, mayores o menores de edad, en Extremadura. Realización de pruebas de edad a todos los menas en Extremadura. Auditoría y eliminación de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal.

17. La mayor rebaja fiscal acometida en Extremadura. Reforma del tramo autonómico del IRPF a 5 tramos únicamente. Reducción del impuesto de actos jurídicos documentados. Bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual y de segunda mano

18. Ayudas a la natalidad y a la familia. Ayudas por nacimiento y adopción para todas las familias extremeñas, independientemente del municipio donde vivan.

19. Derogación o reforma de todas las leyes de adoctrinamiento ideológico y contrarias a la libertad.

20. Eliminación de todas las subvenciones que excedan el mínimo legal vigente para sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada. Eliminación total de subvenciones a ONG que promuevan la inmigración ilegal y agendas ideológicas, así como a las pertenecientes a la ideología ecologista radical.

21. Eliminación de las subvenciones a la cooperación internacional como paso previo a la eliminación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Hay que acabar con todos los chiringuitos de una vez; usted ya se comprometió a ello en el 2023 y no tocó absolutamente nada.

22. Eliminación inmediata del registro de objetores de conciencia para los sanitarios que se opongan a practicar abortos. No más listas negras en la sanidad extremeña, compromiso real con la defensa de la vida.

23. Reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura.