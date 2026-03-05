La serie de Netflix que no te puedes perder si te gusta ‘Stranger Things’: es mucho mejor

Si eres uno de los fans de la serie Stranger Things seguro que te interesa saber cuáles son los nuevos proyectos que podremos ver de los hermanos Duffer. El primero será otra serie de ciencia ficción que se va a llamar The Boroughs que han producido para Netflix y que ha sido creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, a los que conocemos por su trabajo en la ficción El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim. Esta nueva serie se estrenará el próximo 21 de mayo en la plataforma de la gran N roja. Aunque su trama no tiene nada que ver con la de Stranger Things, la serie The Boroughs está ambientada en Nuevo México, lugar en el que un grupo que jubilados que viven en una residencia se unen para evitar que una amenaza de otro mundo les robe el tiempo, que es lo único que no les queda.

La primera temporada de la serie The Boroughs va a tener 8 episodios aunque todavía se desconoce la duración aproximada de cada uno y tampoco se sabe si habrá una segunda entrega de esta nueva ficción. Además de la labor de los hermanos Duffer, esta serie ha contado con otros productores ejecutivos adicionales como Hilary Leavitt, bajo el sello de producción Upside Down Pictures de Duffers, y Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), al que también dirigirá los dos primeros episodios. The Boroughs es una serie perfecta para los seguidores de Stranger Things y los que están buscando una ficción diferente a lo que se puede encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

¿De qué trata la serie de Netflix The Boroughs?

El nueva serie producida por los hermanos Duffer está ambientada en una comunidad de jubilados aparentemente perfecta. Según se explica en Tudum: «Allí, un recién llegado afligido a un grupo de héroes insólitos que descubren un oscuro secreto que demuestra que sus años dorados son más peligrosos y formidables de lo que nadie imagina».

Según han explicado en Tudum Addiss y Matthews esta serie está inspiradaenr uno de los sueños que tenían en su infancia: «De niño, Jeff solo dibujaba monstruos. Y de niño, Will empezó a planificar su jubilación». «Así que una serie sobre un grupo de jubilados que luchan contra monstruos realmente aprovecha nuestras fortalezas. El resultado es una aventura sobre un grupo de héroes improbables de los que estamos deseando que todos se enamoren», han explicado los creadores de esta nueva serie.

Los hermanos Duffer también han explicado cómo surgió este proyecto a Tudum: «Durante años, nos hemos preguntado por qué nadie había hecho una película como la maravillosa Cocoon de Ron Howard desde, bueno, Cocoon. Entonces, de repente, Jeff y Will nos enviaron por correo electrónico una idea para The Boroughs: una historia sobre jubilados y monstruos —cuentan—. Estaban convencidos de que, a diferencia de tantas historias sobre personajes mayores, esta no trataría el envejecimiento como un chiste. En cambio, trataría a sus personajes como personas reales que enfrentan desafíos reales… además de algunos sobrenaturales. Era exactamente la serie con la que habíamos soñado».

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Bill Pullman (The Sinner, Independence Day) que da vida a Jack, Geena Davis (Thelma y Louise, Un equipo muy especial) a Renée, Alfred Molina (Spider-Man: Sin camino a casa, Three Pines) a Sam, Alfre Woodard a Judy y Denis O’Hare (American Horror Story, This Is Us) como Wally y Jena Malone a Claire. También tienen un papel de peso en esta nueva ficción los actores Carlos Miranda como Paz, Seth Numrich como Blaine, Clarke Peters (The Wire; Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) a Arte y Alice Kremelberg como Anneliese.

Además, en el reparto de la serie The Boroughs están los actores Rafael Casal como Neil, Ed Begley Jr. como Edward, Jane Kaczmarek como Lilly, Eric Edelstein como Hank, Dee Wallace como Grace, Mousa Hussein Kraish como el doctor McGinnis, Karan Soni como Toby y Beth Bailey como Kayleigh, entre otros.

Una serie The Boroughs que por la edad de sus protagonistas y el lugar en donde se ambienta nos puede recordar a El club del crimen de los jueves y, salvando las distancias, ya que se trata de comedias con un toque de drama a El Método Kominsky o Grace y Frankie. Pero estamos seguros que siendo una serie producida por los hermanos Dufffer y de ciencia ficción nos va a deparar muchas sorpresas y que, como ellos explican, sus personajes serán personajes reales que se enfrentarán a desafíos reales y sobrenaturales aunque ya se encuentren en la última etapa de su vida. Por ahora Netflix no ha lanzado ningún tráiler, pero estaremos muy atentos a todas las novedades sobre este nuevo estreno de la plataforma de streaming.