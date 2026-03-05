Tráiler de ‘Lanterns’: DC se inspira en ‘True Detective’ para su nueva serie de superhéroes

A pesar de todo el futuro incierto que rodea a Warner Bros. sobre la reciente oferta de la Paramount, el estudio sigue sin frenos su plan de expansión del DCU (Detective Comic Universe). Una conglomeración de películas y series que comenzaron el verano pasado con el estreno en cines de Superman. Este 2026, la franquicia regresa a las salas con Supergirl y ahora-por fin-la major acaba de lanzar el primer tráiler de Lanterns, una ficción del mismo universo que sin embargo, parece tener una identidad propia muy marcada.

Tuvo una de las peores adaptaciones cinematográficas de la historia del celuloide, pero Green Lantern (Linterna Verde en España) es uno de los superhéroes más relevantes más relevantes de Detective Comics. El batacazo en salas protagonizado por Ryan Reynolds en 2011 traumatizó tanto a Hollywood que desde entonces, la mayoría de productores ejecutivos han esquivado cualquier intento de reboot. No obstante, el cosmos narrativo que están creando el director James Gunn y Peter Safran respira una atmósfera completamente desacomplejada otorgando a los realizadores una gran libertad creativa. Característica apreciable en un primer tráiler de Lanterns, donde a priori la trama se alejará del apartado cósmico tan presente en las viñetas. El mundo de estos defensores del planeta será representado de una forma terrenal, a través de un trama localizada en una pequeña región de Estados Unidos. Porque desde Warner aseguran que Lanterns beberá directamente del tono y estilo de True Detective, renunciando al ambiente galáctico de dichos personajes y centrándose en una investigación criminal en la Tierra.

Primer tráiler de ‘Lanterns’

You manifested it early. The official #Lanterns teaser is here. Coming this August. pic.twitter.com/ZZ0J4RSmOZ — HBO Max (@hbomax) March 4, 2026

Sin depender de ninguna trama original de las viñetas, el tráiler de Lanterns nos presenta a Hal Jordan y John Stewart, dos Linternas Verdes con actitudes opuestas que deben colaborar para intentar desentrañar un misterioso asesinato en un pueblo de la América profunda. En el reparto, encontramos a Kyle Chandler (El lobo de Wall Street) encarnando al más veterano, Jordan, mientras que Aaron Pierre (Tiempo) da vida al nuevo recluta de los Lanterns, Stewart.

El primer adelanto de la serie estaba programado para ser publicado hoy, pero tras una filtración por redes sociales, ayer Warner decidió adelantar el material en sus canales oficiales.

Ya desde el comienzo del avance, la ficción muestra sus cartas con el novato queriendo utilizar el poderoso anillo del grupo de superhéroes tras meses de entrenamiento y con un Jordan que provoca un accidente para que Stewart deba utilizarlo para sobrevivir. Para ser una serie del género, el tráiler no muestra demasiados efectos especiales, focalizando su trama en el caso y en la ruda relación de ambos roles. Pues Jordan no va a renunciar a su posición de defensor de la Tierra y en cambio, Stewart cree que su tiempo como Linterna Verde ya ha quedado atrás.

El reparto se completa con la presencia de Kelly MacDonald (No es país para viejos), Jason Ritter (Girls), Garret Dillahunt (Looper), Nicole Ari Parker (Boogie Nights) y Poorna Jagannathan (The Night Of), entre otros. En teoría, Nathan Fillon repetirá su papel de Guy Gardner tras verlo por primera vez en Superman. Aunque no tendrá un gran peso protagónico, sino que más bien su presencia tendrá el carácter de un cameo que ayude a conectar el conjunto de series y películas.

El equipo detrás de la serie

Más allá del propio valor e interés popular de la propiedad intelectual, el reclamo de Lanterns parte sobre todo de los nombres vinculados al proyecto. Bajo la supervisión del guionista de cómics Tom King y el liderazgo showrunner de Chris Mundy (Ozark, Infierno sobre ruedas), el libreto cuenta con el talento innato de Damon Lindelof, responsable de las fantásticas The Leftovers (2014) y Watchmen (2019).

La serie tendrá una primera temporada de ocho episodios y llegará a HBO Max en el mes de agosto.