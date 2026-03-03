Netflix lo acaba de confirmar: esta semana llega ‘El asesino de TikTok’ y estoy deseando verla

Las docuseries se han convertido en uno de los géneros favoritos de los usuarios de las redes sociales. Una docuserie combina el rigor del género documental y la estructura en episodios de una serie y en los últimos años han triunfado en Netflix algunas como El último baile, Formula 1: Drive to Survive, Congonhas: tragedia anunciada, Nuestro planeta o El asesino oculto, En la mente de Aaron Hernandez. Esta misma plataforma de streaming acaba de anunciar el estreno el próximo 6 de marzo de la docuserie El asesino de TikTok. Esta docuserie cuenta la historia de Esther Estepa, una mujer de 42 años que desaparece en la localidad valenciana de Gandía en agosto de 2023 mientras estaba haciendo una ruta de senderismo a pie en la que había conocido a José Jurado Montilla, un creador de contenido muy conocido en esa red socia. Su familia y sus amigos al no recibir ninguna respuesta de las autoridades deciden reconstruir sus pasos a partir de su huella digital: sus mensajes, sus vídeos, sus interacciones en TikTok.

La docuserie El asesino de TikTok ha sido dirigida por Héctor Muniente y consta de solo dos episodios, aunque todavía no sabemos la duración que van a tener. Esta miniserie documental es una producción de Zen Documentales que cuenta con la producción ejecutiva de Arantza Sánchez (Grupo iZen), César Martí (NewCo) y Santi Aguado (CAPA). Para reconstruir la historia de Esther Estepa esta docuserie se apoya en material de archivo y entrevistas con las personas más cercanas a Esther. Una miniserie documental es perfecta para los que están interesados en seguir la reconstrucción de crímenes reales que han impresionado a la sociedad.

¿Qué ocurre en la docuserie El asesino de TikTok?

Como hemos explicado Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en la localidad valenciana de Gandía la noche del 22 de agosto de 2023 mientras realizaba una ruta a pie de aproximadamente cinco días. En este viaje conoce a un creador de contenido en redes sociales que fue la última persona que la vio con vida. La familia y sus amigos, ante la falta de respuestas por parte de Esther, deciden comenzar a buscarla intentando reconstruir los últimos pasos de esta mujer a través de mensajes y vídeos.

Este creador de contenido es José Jurado Montilla, el cual va recorriendo España compartiendo sus curiosos vídeos de sus rutas senderistas en su cuenta de TikTok. Poco a poco se va descubriendo que el apodado ‘Dinamita’ Montilla cuenta con un terrible pasado.

El cadáver de Esther fue encontrado un año más tarde en un cañaveral próximo a la carretera N-332 y todo apuntaba a que el autor del crimen había sido José Jurado Montilla. Entre otras pruebas que le implicaban junto al cuerpo la policía se encontró una fotografía de los dos juntos.

El asesino no solo la había matado sino que utilizó el móvil de la víctima para enviar mensaje a su madre simulando que estaba todavía viva y que iba a viajar a Argentina con unas amigas. Además, se comunicó mediante videollamada con la madre de Esther para ofrecer su colaboración para buscar a su hija. Incluso llegó a colgar vídeos en TikTok en los que aseguraba que echaba de menos a la víctima.

Los presuntos asesinatos de José Jurado Montilla

La policía no salía de su asombro con la personalidad de José Jurado Montilla y al investigar al acusado descubrió que tenía relación con otros asesinatos que habían ocurrido años atrás. El primer delito que había cometido fue a los 18 años y fue condenado por asalto con violencia.

También descubrió la policía que en los años 80 había cometido cuatro asesinatos, entre los que se encontraban los de un turista alemán y otro británico. Al analizar esos antecedentes descubrieron que José Jurado Montilla en 1987 fue detenido y condenado a 128 años de prisión. El asesino de Esther estaba en la calle porque fue puesto en libertad en 2013 tras la aplicación de la doctrina Parot. Tras su excarcelación regresó a Badajoz, su tierra natal, y comenzó a hacer esos viajes que retransmitía por su canal de TikTok.

En la docuserie El asesino del TikTok se van viendo sus movimientos gracias a su cuenta en esta red social en la que ‘Dinamita Montilla’ en la que iba compartiendo vídeos de sus viajes. Todo este material o huella digital fue una de las claves de la policía para descubrir que había matado a Esther Estepa.

Los agentes del Grupo de Homicidios detuvieron en mayo de 2024 a José Jurado Montilla por la muerte de David, un estudiante de 21 años asesinado en Los Montes de Málaga . La policía encontró entre sus pertenencias su móvil en el que encontraron numerosas fotografías y vídeos que le implicaban en el crimen. Al final el presunto culpable de la muerte de Esther Estepa fue acusado de haber asesinado al menos a seis personas.