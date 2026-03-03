‘Tu Cara Me Suena’ vuelve a Antena 3 con 9 concursantes y Jesulín como fichaje estrella de la 13ª edición

Tu Cara Me Suena (TCMS), una de las apuestas seguras de Antena 3, ha anunciado este martes los nuevos concursantes para su 13ª edición: 9 famosos entre los que destaca, como fichaje estrella de la temporada, Jesulín de Ubrique. El programa presentado por Manel Fuentes cumple 15 años este 2026, y ha confirmado que mantendrá intacto el jurado, con Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita.

Las grabaciones de TCMS arrancarán, según lo previsto, en breve, después de cerrar su edición número 12 con un éxito rotundo, al firmar sus mejores datos de audiencia de los últimos ocho años. Marcó sus números más altos en siete temporadas, con una media de 1.743.500 espectadores y un 21,7% de share.

Estas cifras le permitieron superar a Telecinco en casi 10 puntos y a La 1 de TVE en casi 15, y sumó a ella otros 263.000 espectadores que siguieron los programas en diferido a través de Atresplayer.

En su 15º aniversario, TCMS aspira a seguir liderando el prime time con 9 famosos sacados de distintas disciplinas artísticas que tendrán que asumir el reto de imitar los personajes que el pulsador escoja para ellos.

Quiénes son los concursantes de ‘TCMS 13’

Jesulín de Ubrique

Sole Giménez

J Kbello

Cristina Castaño

Aníbal Gómez

Paula Koops

Martín Savi

María Parrado

Leonor Lavado

Desde su inicio en septiembre de 2011, por la mesa del jurado del programa de Gestmusic han pasado también Carolina Cerezuela, Shaila Dúrcal, Carlos Latre, Mónica Naranjo y Marta Sánchez. También ha tenido, entre sus suplentes, a José Corbacho, Anabel Alonso, Carolina Ferre, María del Monte, Ruth Lorenzo, Santiago Segura y Silvia Abril.

Audiencias de ‘Tu Cara Me Suena’

Primera edición (2011): 18.9% y 2.915.000

Segunda edición (2012): 22% y 3.355.000

Tercera edición (2014): 19.9% y 2.809.000

Cuarta edición (2015): 22.3% y 3.215.000

Quinta edición (2016): 23.6% y 3.288.000

Sexta edición (2017): 16.9% y 2.198.000

Séptima edición (2018): 20.2% y 2.610.000

Octava edición (2020): 19% y 2.547.000

Novena edición (2021): 21% y 2.378.000

Décima edición (2023): 19.1% y 1.794.000

Undécima edición (2024): 19.6% y 1.673.000

Duodécima edición (2025): 21.7% y 1.743.500

Ganadores de las ediciones de ‘TCMS’