‘Tu Cara Me Suena’ vuelve a Antena 3 con 9 concursantes y Jesulín como fichaje estrella de la 13ª edición
El programa presentado por Manel Fuentes celebrará 15 años desde su estreno
'Tu Cara Me Suena' mantendrá al mismo jurado: Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita
Paramount desafía a Netflix con 131 millones de suscriptores nuevos tras comprar Warner y absorber HBO
'Three Incestuous Sisters': Alice Rohrwacher dirigirá a Dakota Johnson y Jessie Buckley en su nuevo proyecto
Netflix lo acaba de confirmar: esta semana llega 'El asesino de TikTok' y estoy deseando verla
Tu Cara Me Suena (TCMS), una de las apuestas seguras de Antena 3, ha anunciado este martes los nuevos concursantes para su 13ª edición: 9 famosos entre los que destaca, como fichaje estrella de la temporada, Jesulín de Ubrique. El programa presentado por Manel Fuentes cumple 15 años este 2026, y ha confirmado que mantendrá intacto el jurado, con Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita.
Las grabaciones de TCMS arrancarán, según lo previsto, en breve, después de cerrar su edición número 12 con un éxito rotundo, al firmar sus mejores datos de audiencia de los últimos ocho años. Marcó sus números más altos en siete temporadas, con una media de 1.743.500 espectadores y un 21,7% de share.
Estas cifras le permitieron superar a Telecinco en casi 10 puntos y a La 1 de TVE en casi 15, y sumó a ella otros 263.000 espectadores que siguieron los programas en diferido a través de Atresplayer.
En su 15º aniversario, TCMS aspira a seguir liderando el prime time con 9 famosos sacados de distintas disciplinas artísticas que tendrán que asumir el reto de imitar los personajes que el pulsador escoja para ellos.
Quiénes son los concursantes de ‘TCMS 13’
- Jesulín de Ubrique
- Sole Giménez
- J Kbello
- Cristina Castaño
- Aníbal Gómez
- Paula Koops
- Martín Savi
- María Parrado
- Leonor Lavado
Desde su inicio en septiembre de 2011, por la mesa del jurado del programa de Gestmusic han pasado también Carolina Cerezuela, Shaila Dúrcal, Carlos Latre, Mónica Naranjo y Marta Sánchez. También ha tenido, entre sus suplentes, a José Corbacho, Anabel Alonso, Carolina Ferre, María del Monte, Ruth Lorenzo, Santiago Segura y Silvia Abril.
Audiencias de ‘Tu Cara Me Suena’
- Primera edición (2011): 18.9% y 2.915.000
- Segunda edición (2012): 22% y 3.355.000
- Tercera edición (2014): 19.9% y 2.809.000
- Cuarta edición (2015): 22.3% y 3.215.000
- Quinta edición (2016): 23.6% y 3.288.000
- Sexta edición (2017): 16.9% y 2.198.000
- Séptima edición (2018): 20.2% y 2.610.000
- Octava edición (2020): 19% y 2.547.000
- Novena edición (2021): 21% y 2.378.000
- Décima edición (2023): 19.1% y 1.794.000
- Undécima edición (2024): 19.6% y 1.673.000
- Duodécima edición (2025): 21.7% y 1.743.500
Ganadores de las ediciones de ‘TCMS’
- Angy Fernández
- Roko
- Edurne
- Ruth Lorenzo
- Blas Cantó Miquel Fernández
- María Villalón
- Jorge González
- Agoney
- Miriam Rodríguez
- David Bustamante
- Melani García
Temas:
- Antena 3
- Tu Cara Me Suena