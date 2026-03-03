Paramount desafía a Netflix con 131 millones de suscriptores nuevos tras comprar Warner y absorber HBO

Paramount planea convertirse en el principal rival de Netflix en la oferta del streaming tras el acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery, una compra con la que absorberían 131 millones de usuarios nuevos de HBO Max -y todas las propiedades intelectuales implícitas-, uno de sus activos, y sumarían así un total de 200 millones de suscriptores.

Con la inyección de nuevos usuarios, Paramount despejaría el camino para rivalizar con Netflix, que lidera el sector, al dejar atrás a Disney+ y Amazon Prime Video. Aunque la compañía liderada por David Ellison no tiene el mismo alcance que Netflix, dado que la última opera en 190 países, sí que da salida a sus contenidos a través de terceros: en Estados Unidos sus producciones están disponibles en Paramount+, y en otros como España se pueden encontrar en SkyShowtime, razón por la que se está estudiando de qué forma darán salida al catálogo con el que contarán a partir de la compra.

El futuro de HBO Max es incierto y se desconoce cómo se integrará en Paramount, pero lo que sí aseguran los accionistas, según recoge Variety, es que mantendrán intacta HBO, su pieza fundamental, para que «opere de manera independiente y pueda hacer lo que tan bien se le da», detalla el accionista. El ejecutivo apunta que HBO «ha construido una marca fenomenal que les ha hecho líderes», por lo que Paramount quiere facilitar que «siga siendo así» dándole carta blanca para seguir trabajando.

Así, sin contar con la base de HBO, quedaría por incorporar Max Originals, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Discovery, Investigation Discovery, TLC, Adult Swim, TCM, Magnolia Network, Cartoonito, TNT, TBS y truTV, además del contenido de la franquicia de Harry Potter, también con sello propio.

En Estados Unidos, la fusión parece ser mucho más fácil, puesto que la compañía ya cuenta con Paramount+ en ese mercado, sin terceros de por medio. De una u otra forma, la adquisición permitiría a Paramount «competir con los líderes del sector», ya sea de forma directa o a través de SkyShowtime, que se vería beneficiado de seguir operando de la misma forma.

Tras el giro de guion en la compra de Warner Bros. Discovery, los planes de Netflix para competir por la conquista de espectadores pasan por invertir 20.000 millones de dólares en películas y series «de calidad», al no haber logrado acaparar tal barbaridad de propiedades intelectuales. La compañía abandonó la carrera que le habría convertido en el mayor gigante del mundo en el sector del entretenimiento con la que estaba llamada a ser la mayor adquisición en este ámbito desde que Disney se hizo con Fox.

Paramount Skydance ofreció 111.000 millones de dólares frente a los menos de 83.000 millones de Netflix por Warner Bros. Discovery, y asumiría también el coste que Warner Bros. habría tenido que pagar a Netflix por romper el acuerdo.