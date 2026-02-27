Paramount gana la batalla a Netflix por Warner Bros.: dónde quedarán en España los mejores contenidos de HBO

Netflix se ha quedado a un paso de hacerse con un catálogo invencible, añadiendo los contenidos más rentables de HBO a su oferta, pero finalmente ha claudicado ante Paramount Skydance en la compra de Warner Bros. Discovery. La compañía se ha retirado, aunque daba por sentado que se haría con uno de los estudios cinematográficos y televisivos más antiguos de Hollywood, pero no contaba con el golpe de efecto de Paramount, que aumentó su puja de manera incontestable hace unos días.

Warner apoyaba sin miramientos la venta de los estudios y servicios de transmisión en streaming a Netflix, hasta que ha escuchado la nueva oferta de Paramount, interesada desde un primer momento en la transacción -junto a Comcast-: 31 dólares por cada título de Warner, más una tarifa adicional de ticking diaria de 0,25 dólares por cada trimestre que pase sin aprobarse la operación a partir del 30 de septiembre de 2026. Traducción: 111.000 millones de dólares frente a los menos de 83.000 millones de Netflix. Además, asume el coste que Warner Bros. habría tenido que pagar a Netflix por romper el acuerdo.

Netflix se queda sin Warner Bros.

Cuando ya se veía aplastando a Disney, con sus anhelos de convertirse en el mayor gigante del mundo en el sector del entretenimiento, Netflix ha optado por renunciar. Era la mayor adquisición en este ámbito desde que la factoría del ratón Mickey se hizo con Fox, y estaba llamada a revolucionar el audiovisual mediante el streaming y el refuerzo de su posición frente a las salas.

Netflix aseguró en un principio que pondría todo el dinero necesario sobre la mesa para no dejar opción a los rivales, hasta ahora. No sumarán la audiencia a la que aspiraban conquistar con los contenidos de Warner Bros., propietario de HBO, algo que «habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción», han explicado desde la compañía.

Tras ver cómo todo ha quedado en agua de borrajas, han declarado que se trataba de «una buena oportunidad», pero no «imprescindible a cualquier precio». Sus planes ahora para competir por la conquista de espectadores pasa por invertir 20.000 millones de dólares en películas y series «de calidad», al no haber logrado acaparar tal barbaridad de propiedades intelectuales.

Ahora, Paramount crece con los estudios de Warner, sus servicios de transmisión en streaming y canales históricos como Discovery Channel, TNT o CNN. A su vez, Paramount pertenece a la productora Skydance, que compró la compañía el pasado mes de julio y adquirió así -también- canales como Nickelodeon, MTV o Comedy Central.

Qué hará Paramount en España

La entrada de nuevos contenidos en Paramount también revolucionaría el streaming en España, puesto que la plataforma Paramount+ no opera en el país en estos momentos. Sin embargo, sí que alimenta con sus contenidos el catálogo de SkyShowtime, por lo que podría suponer una oportunidad para engrosar su oferta y darle un gran empujón frente a sus rivales.

Los contenidos de SkyShowtime destacan por su calidad, con series de éxito como Yellowstone, Lioness, La agencia, Landman o Halo. De recibir la inyección de Warner Bros., su rentabilidad se podría disparar con los títulos de mayor beneficio de HBO a partir de la Propiedad Intelectual:

Universo DC (Batman o Superman)

The Big Bang Theory

Los Soprano

Juego de Tronos

La saga Harry Potter

Expediente Warren

El Señor de los Anillos

Looney Tunes

Scooby Doo

Aunque teóricamente el acuerdo entre Warner Bros. y Netflix sigue vigente -y se votará el próximo 20 de marzo-, la segunda ya se ha bajado del carro.