Netflix se queda con lo más rentable de HBO: ‘Friends’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Juego de Tronos’…

De alquilar DVDs hace casi tres décadas a dominar una de las industrias más relevantes de la actualidad: Netflix ha llegado a un acuerdo este viernes para comprar Warner Bros. Discovery -dueño de HBO, entre otros sellos- y, con ello, la plataforma de streaming se convierte en el gran gigante del sector. No sólo por tamaño, sino porque Netflix también se lleva grandes títulos que todavía siguen siendo muy rentables al ir sumando nuevas generaciones a su público, que nunca deja de crecer. Es el caso, sobre todo, de Friends, aunque la sitcom de los noventa no es el único ejemplo.

Netflix se ha rascado el bolsillo y ha tirado la casa por la ventana con el desembolso de 83.000 millones de dólares, que se traduce en cerca de 71.200 millones de euros (27, 75 dólares por acción). Ha sido la oferta más alta por los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros., uno de los más antiguos de Hollywood, con la que se ha asegurado quitarse de encima en la puja al resto de interesados, Paramount y Comcast. Además, se ha garantizado también para pasar la barrera gubernamental: si se ponen pegas en lo que respecta a las licencias, está dispuesto a pagar 5.000 millones más.

La trascendencia que adquiere Netflix con su jugada es abismal, y supone un gran revulsivo para la industria: la transacción marcaría un punto de inflexión en ésta con el cambio que se prevé en el terreno del entretenimiento a nivel mundial.

Con la compra, Netflix fuerza una reacción por parte de la competencia, como NBC Universal o Paramount, sin perder de vista a otros grupos europeos que podrían acelerar operaciones similares. Ésta sería una de las claves de la transformación que se vaticina, a la que se suma la de un catálogo tan extenso como importante: tal cantidad de títulos representaría, igualmente, un ahorro para Netflix, a la vez que las tarifas de la suscripción podrían rebajarse con la agrupación de contenidos. La tercera clave es la entrada de Netflix en una nueva ventana: la compañía que fundó Reed Hastings, en principio, mantendrá los estrenos en salas de cine, y apostará por una fórmula híbrida con la que oferte las dos experiencias: el del evento de ir al cine y el de la visualización en streaming.

Sin embargo, también existe el temor al efecto negativo de la operación. La gran perjudicada en este sentido sería la actividad creativa, como han empezado a criticar figuras del cine de Estados Unidos. Aunque, con este giro histórico ejecutado en la industria del entretenimiento, si existen garantías de conseguir algo es, precisamente, el beneficio a partir de la Propiedad Intelectual. La compañía ha ganado títulos en su oferta de streaming que, a día de hoy, siguen acumulando espectadores -hasta la fecha en HBO-, tanto películas como series (incluidas franquicias).

Qué grandes títulos que se lleva Netflix

Universo DC (Batman o Superman)

The Big Bang Theory

Los Soprano

Juego de Tronos

La saga Harry Potter

Expediente Warren

El Señor de los Anillos

Looney Tunes

Scooby Doo

Algunas de las adquisiciones incluidas en la lista estuvieron, en su momento, entre lo más visto en Netflix -Harry Potter o Friends-, cuando la plataforma añadía contenido de terceros, antes de apostar por el contenido original en el momento en el que empezó a ver beneficios. Después, Warner lanzó su propia plataforma.

A todos esos títulos se suman otros éxitos ya garantizados de Netflix, como Miércoles, Stranger Things o El juego del calamar. Y todo ello sin olvidar que entre sus contenidos ya hay también eventos en directo. La suma de dos de las principales plataformas de Estados Unidos es el origen de un catálogo gigantesco.