Adiós a Warner Bros: este gigante está a punto de comprarla para salvarla de la quiebra

Warner Bros. Discovery ha entrado este viernes en una fase de negociaciones exclusivas con Netflix para la posible venta tanto de su plataforma de streaming (HBO Max) como de sus divisiones de cine y televisión. Este movimiento situaría a Netflix en una posición privilegiada frente a otros interesados, como Paramount, que ya ha puesto una oferta sobre la mesa para comprar ciertos sectores de Warner, y Comcast, que también ha mostrado disposición a adquirir los activos del conglomerado dirigido por David Zaslav.

De acuerdo con las filtraciones, Netflix habría presentado la oferta económica más elevada por el conjunto de estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery. Además, la compañía habría ofrecido garantías específicas para asegurar que las producciones cinematográficas de Warner Bros continúen estrenándose en salas, lo que resulta clave para mantener la tradicional estrategia de distribución de la firma.

Aun así, fuentes del sector advierten de que cualquier entendimiento definitivo podría enfrentarse a fuertes obstáculos regulatorios, ya que implicaría unir a dos de las plataformas de streaming más influyentes de Estados Unidos.

En paralelo, Netflix estaría dispuesta a incluir en el acuerdo una cláusula de ruptura valorada en 5.000 millones de dólares (unos 4.287 millones de euros), que se activaría en caso de que los reguladores bloqueen la operación. Esta disposición reforzaría el compromiso de Netflix y serviría como señal de seriedad ante Warner Bros. Discovery, especialmente dado que un anuncio formal podría producirse en cuestión de días.

Antes de cerrarse cualquier venta, Warner Bros. Discovery, valorada en más de 60.000 millones de dólares (51.452 millones de euros), prevé completar la escisión de diversos canales de televisión por cable, entre ellos CNN, TBS y TNT. Este paso forma parte de la estrategia de reorganización de la compañía para facilitar la operación y separar unidades de negocio con dinámicas distintas.

En medio de este panorama, Paramount Skydance, liderada por David Ellison, hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha cuestionado la transparencia del proceso. Su postura quedó plasmada en una carta enviada por sus abogados al consejero delegado de Warner Bros. Discovery, en la que denuncian que la compañía estaría favoreciendo a un único postor, en referencia a Netflix.

En la misiva, Paramount Skydance expresa su «seria preocupación» por la imparcialidad de la licitación y solicita aclarar si WBD ha designado un comité especial independiente, integrado por miembros no vinculados de su junta directiva, para supervisar cada fase de la negociación y tomar la decisión final. De no existir tal comité, instan a la empresa a constituirlo cuanto antes.

Para Paramount, garantizar una supervisión imparcial en esta fase sería un elemento esencial tanto para asegurar la transparencia del proceso como para maximizar el valor de la transacción que Warner Bros.