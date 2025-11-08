Warner confirma ‘Gremlins 3’ con el mejor equipo: Spielberg será el productor y Chris Columbus la dirigirá

Para ser uno de los títulos más emblemáticos de los 80, Warner Bros. ha tardado demasiado en poner a punto un reboot que recupere esa esencia tierna y también gamberra de los mogwai. Sí, Gremlins 3 es una realidad y su vuelta viene de la mano de dos grandes figuras del cine juvenil de aventuras. Primero, la producción ejecutiva de Steven Spielberg. Después, la dirección del hombre responsable de títulos como Solo en casa o Harry Potter y la piedra filosofal, Chris Columbus. Joe Dante fue el director de las dos primeras entregas, pero Columbus no es ajeno a la historia, pues él fue el responsable del libreto de la película original.

Estrenada en 1984, la cinta conquistó al público de inmediato a los espectadores convirtiéndose en un icono para toda una ristra de cinéfilos, un fenómeno de masas y de paso, en un clásico navideño del cine familiar. Con un presupuesto de 11 millones, el filme recaudó 212 millones de dólares y terminó generando una secuela que en 1990 fue un auténtico fracaso comercial a pesar de obtener mejores críticas que su antecesora. ¿El motivo? la enorme distancia temporal entre la proyección primigenia y una continuación que cambio en parte el tono y que tuvo que competir en taquilla con otras opciones igualmente populares como Regreso al futuro III o Chucky, el muñeco diabólico. Para más inri, Gremlins 2, la nueva generación partió de una partida presupuestaria de 50 millones de dólares y no recaudó ni una cuarta parte de la primera cinta. Sin embargo, la saga y sus criaturas siguen siendo una marca reconocible en la cultura pop y el desarrollo de una Gremlins 3 era algo que tarde o temprano, debía multiplicarse sin agua de por medio.

‘Gremlins 3’ es una realidad

La confirmación de Gremlins 3 llega de la mano de la lucrativa tendencia de un Hollywood que ha abrazado la moda de las secuelas tardías como una forma triunfal de rescatar ciertas propiedades intelectuales. Ahí están ejemplos como Cazafantasmas: Más allá, Top Gun: Maverick o Blade Runner 2049.

La tercera parte funcionará como la primera adaptación en acción real en más de 30 años, pues la saga ha tenido un par de series de animación infantil tituladas Gremlins: Los secretos de los Mogwai y Gremlins: The Wild Batch.

Warner Bros. planea lanzar Gremlins 3 en algún momento de 2027 y con Columbus y Spielberg tras el proyecto, podemos esperar un título repleto de travesuras y un estreno estacional que la convierta en un fenómeno navideño. Aunque desde la major no han confirmado siquiera una exhibición en cines ni una proyección destinada al calendario invernal.

Merchandising: una mina de oro

Al igual que sucede con otros productos audiovisuales de la competencia como Star Wars o Marvel, Gremlins 3 funcionará comercialmente más allá de lo recaudado en salas. Pues la criatura diseñada por Chris Wallas y Rick Baker es adorada por los fans, suponiendo un artículo de colección que va desde su aplicación a peluches o a muñecos, pero también a juegos de mesa, tazas, libretas, mochilas y todo lo que las regalías imaginativas que la licencia permita.

Tras ello, la explotación posterior en el streaming posee números difíciles de cuantificar pero que igualmente tienen una repercusión clave a nivel de visualizaciones con la interrupción publicitaria en los mercados extranjeros.