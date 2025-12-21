‘Digger’: la película de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu recibe un primer y enigmático adelanto

Warner Bros. lanzó hace un par de días el primer adelanto de Digger, la misteriosa película que cuenta con Tom Cruise de protagonista y que tiene tras las cámaras, ni más ni menos, al reconocido director Alejandro González Iñárritu. La colaboración entre estas dos figuras debería ser per se, un reclamo cinéfilo de garantías. Pero a su vez, la producción supone un cambio de rumbo en la carrera de su estrella. Tras años ocupando únicamente papeles del terrenos de la acción y del blockbuster, el tres veces nominado al Oscar vuelve a ponerse a las órdenes de una figura autoral de la talla del cineasta mexicano. Según el breve teaser publicado y su cartel promocional, nos encontramos ante una «comedia de proporciones catastróficas».

Digger marca la primera asociación artística entre Cruise e Iñárritu. El realizador fue el encargado de entregarle al actor el Premio de la Academia honorífico en un acto en el que se pudo observar el gran compromiso del intérprete con la industria y la buena química con el responsable de Amores perros. Este nuevo filme, representa la primera cinta de Iñárritu en inglés desde El renacido, tras su estreno en 2022 de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Porque Digger es, un canto a la expectación en cada uno de sus departamentos, donde por supuesto su compatriota Emmanuel Lubezki vuelve a encargarse del apartado fotográfico.

Introducing… DIGGER. A comedy of catastrophic proportions from director Alejandro G. Iñárritu. Only in theaters October 2026. pic.twitter.com/6Ree8GbvBW — Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2025

Rodada en el Reino Unido entre finales del 2024 y principios del 2025, Digger está filmada en el formato de VistaVision de 35mm, augurando que su proyección en salas funcionará como toda una experiencia cinematográfica de garantías. Con un elenco de estrellas acompañando al actor de Magnolia, el póster está claramente inspirado en la obra de Saul Bass, responsable del diseño de la cartelería de obras como Vértigo o West Side Story.

‘Digger’: lo nuevo de Cruise e Iñárritu

El tráiler de Digger nos muestra la silueta de alguien que parece el propio Cruise, poniendo de manifiesto en seguida la autoría de Iñárritu. Este personaje baila dentro de una casa con una pala en la mano para después, hacer lo propio en la barandilla de la azotea del edificio. El título viene a cuento con lo que observamos, pues en castellano, este significa «excavador» y representa el apellido del protagonista.

Junto al de Siracusa, el casting de Digger está repleto de caras conocidas. Desde Sandra Hüller a John Goodman, pasando por Riz Ahmed y Michael Stuhlbarg. Completando el elenco secundarios encontramos a Sophia Wilde y Jesse Plemons.

is DIGGER: “Let’s f***ing go!” Only in theaters October 2026. pic.twitter.com/iaHhvTgeCq — Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2025

La sinopsis conocida hasta ahora es la siguiente: «El hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desaste que ha causado lo destruya todo».

La química entra Iñárritu y Cruise ha sido fantástica o al menos, así lo relata el director mexicano:

«Sus modales, su comprensión, su pasión, su integridad y la forma que se prepara. Le encanta el proceso. El cine ha sido su vida durante 40 años. Nunca había visto a alguien tan dedicado», le contaba Iñárritu a IndieWire en una pasada entrevista.

¿Cuándo se estrena?

Tendremos que esperar casi un año para poder ver proyectada Digger. Warner ha programado su estreno para el 2 de octubre de 2026.