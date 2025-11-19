‘F1: La película’ ya planea su secuela: ¿tendremos un reencuentro entre Brad Pitt y Tom Cruise?

Se ha vendido como un éxito internacional, pero a pesar de su potente carrocería el último fenómeno cinematográfico de Brad Pitt no ha estado ni siquiera cerca de las pretensiones taquillera de Apple y Warner Bros. Discovery. No obstante, en la meca del cine ya piensan en la continuación de F1: la historia tendrá una secuela, de nuevo con Brad Pitt como protagonista. Una idea que no sorprende demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que al final, el drama motorizado fue uno de los blockbusters del verano junto a Jurassic World: El renacer. Ahora bien ¿cuándo podríamos tener un seguimiento en cines? ¿cómo continuará la historia? ¿podría entrar Tom Cruise en la ecuación?

F1: La película finalizó su carrera por las salas recaudando 631 millones de dólares en el box office. Sí, aparentemente estas son unas cifras nada modestas. Sobre todo teniendo en cuenta el mal estado del mercado de la exhibición. Sin embargo, estos número palidecen si atendemos a un presupuesto de 200 millones de dólares, cuya inversión promocional de marketing elevaría el coste final del filme a los 400 millones. El gran premio de Pitt ha sido rentable, pero con una producción que repite la mayor parte del equipo de Top Gun: Maverick, parece bastante claro que en los despachos buscaban un fenómeno comercial similar, mucho más cercano a la barrera de los 1.000 millones de dólares. Sea como fuere, la posterior explotación en el mercado de alquiler o compra y su futuro estreno viral en el servicio de streaming de Apple TV, ha funcionado como el acelerón final necesario para una segunda vuelta.

‘F1: La película’ tendrá una secuela

Debemos recordar (cuidado con los spoilers) cómo al final de la cinta, el protagonista Sonny Hayes (Pitt) se marchaba cual llanero solitario de la escudería ApxGP de su amigo Rubén Cervantes (Javier Bardem), tras lograr el objetivo de ganar una carrera y redimirse con su pasado. Después lo veíamos en un epílogo en el desierto, probando a conducir un coche por las complejas dunas. Ofreciendo una pista que podría llevar al personaje a otra competición automovilística como el Dakar.

No obstante, la sinuosa carrera desértica no posee el glamour comercial ni el tirón mediático del gran circo de la Fórmula Uno. Por lo que todo apunta más bien, hacia un regreso al circuito en el que el director Joseph Kosinski y su equipo ya se encuentran trabajando.

Así en una reciente conversación con Variety, el realizador estadounidense decía lo siguiente: «Estamos en esa etapa de simplemente imaginar cuál podría ser el próximo capítulo para Sonny Hayes y ApxGP».

El posible crossover con Tom Cruise

Cuando se estrenó la cinta, durante la promoción se habló mucho de la idea de cómo F1 podría tener una secuela en la que la historia compartiese universo con Días de trueno. El filme de 1990 donde Tom Cruise interpretaba a un temerario piloto de la NASCAR.

¿Podría la continuación indagar en la antigua rivalidad de estos dos pilotos? Desde luego, el proyecto funcionaría como un reclamo grandioso para los cines. Eso sí, antes Kosinski debe asumir una compleja agenda que va desde la realización de Top Gun 3, hasta la filmación del remake de Corrupción en Miami.

F1: La película llegara a la plataforma de Apple TV el próximo 12 de diciembre.