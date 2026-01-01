7 películas perfectas para empezar el año: inspiradoras y repletas de grandes propósitos

El 2026 ha comenzado hace escasas horas y como suele suceder en dicho punto muerto del calendario, el reinicio anual trae consigo grandes propósitos y cambios para con la vida de las personas. Por eso y sin importar la grandeza de los deseos e intenciones de cada uno, hemos preparado una lista con siete películas perfectas para empezar el año. Una dosis extra de idealismo en forma de ejercicios audiovisuales cargados de motivación. Así que agarra papel y boli, porque aquí va una buena muestra enérgica sesión de cine inspirador:

7 películas perfectas para empezar el año

1-‘Soul’

Que no os engañe el cálido diseño de su dibujo ni la autoría de Pixar. Soul es un relato metafísico que contiene un mensaje profundo y optimista sobre los propósitos que nos marcamos en la vida. Más que encontrar un camino, el ejercicio de Pete Docter y Kemp Powers nos anima a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

Plataforma: Disney Plus

2-‘Rocky Balboa’

Puede que ninguna entrega de la saga haya estado a la altura de la pieza original. Sin embargo, esta secuela tardía funciona como un homenaje nostálgico y nos recuerda por qué nos encandilamos en su momento de Rocky Balboa. A pesar de su edad, el ex boxeador sigue luchando contra los golpes de la vida, siendo viudo e intentando encauzar la relación con su hijo. Con todo ello, volverá a subirse al ring una última vez, demostrando por qué el trabajo y el esfuerzo duro representan los dos pilares básicos de todo propósito.

Plataforma: Suscripción a MGM, a través de Amazon Prime Video

3-‘Moneyball’

De por sí, los guiones de Aaron Sorkin son siempre materiales cargados de idealismo. Pero es que además, en Moneyball, el escritor el versiona el libro homónimo que narra la increíble historia de cómo un equipo menor de béisbol cambió el deporte para siempre. Seis nominaciones al Oscar que quedaron en balde frente al triunfo de The Artist.

Plataforma: (vía alquiler o compra), Google Play, Apple, Rakuten y Amazon

4-‘Gattaca’

Es una de las cintas de ciencia ficción más infravaloradas y uno de los grandes ejemplos de cine de los 90. Andrew Niccol nos presenta una distopía donde los seres humanos son concebidos a través de técnicas de selección genética. Más fuertes, más altos y con menos probabilidades de poseer ciertas discapacidades y enfermedades, los avances terminan generando castas y diferencias entre los humanos que fueron concebidos de forma natural. Entre ellos está Vincent, quien sueña con viajar en una misión espacial a Titán.

Plataforma: Movistar Plus

5-‘Yesterday’

¿Qué pasaría si un día despiertas y nadie es capaz de recordar la música de Los Beatles? El protagonista de esta historia es un joven músico que se aprovecha de esta rareza circunstancial para comenzar a abrirse paso en siempre arduo panorama musical. Con un gran mensaje positivo sobre la felicidad, con un tono cálido y esperanzador que la convierten en una de esas películas geniales para empezar el año.

Plataforma: Netflix

6-‘El camino’

Dirigida por Emilio Estévez y protagonizada por su padre, Martin Sheen, la trama se centra en el viaje por el Camino de Santiago de un reputado oftalmólogo viudo, al que acaban de comunicarle que su hijo acaba de morir en un temporal.

Plataforma: Prime Video

7-‘Jerry Maguire’

La comedia romántica de Cameron Crowe es un canto repleto de valores puros como la amistad, el amor o la lealtad. Una historia sobre reinventarse y un gran ejercicio de resiliencia de su protagonista, despedido de la noche a la mañana de una agencia de representación de deportistas.