La precuela de ‘Ocean’s Eleven’ pierde a su director: Margot Robbie y Warner buscan cineasta

La esperada precuela de Ocean’s Eleven (2001) acaba de perder a su director, Lee Isaac Chung. La cinta protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper busca expandir el universo de la franquicia de Warner Bros, mostrando la vida de los padres de Danny Ocean (George Clooney en la saga), pero ahora tendrá que buscar a un nuevo cineasta que asuma el reto de imprimir de nuevo en la gran pantalla, el estilo cool y canalla que Steven Soderbergh plasmó a principios de siglo con el remake de La cuadrilla de los once (1960).

Según fuentes cercanas al proyecto, la salida ha sido amistosa y simplemente se motiva por las «diferencias creativas» del dos veces nominado al Oscar por Minari. Historia de mi familia (2020) con la idea original de la major y de Robbie, productora del largometraje a través de su sello LuckyChap Entertainment. De hecho, tanto la compañía de la actriz australiana como Warner han dejado claro en un comunicado la buena experiencia vivida en el tiempo que han colaborado con Chung: «Le Isaac es un talento cinematográfico excepcional, cuya visión y colaboración han sido invaluables para Warner Bros. y LuckyChap a lo largo de esta trayectoria. Nuestra experiencia con él no ha hecho más que avivar nuestro entusiasmo por colaborar en futuros proyectos».

La precuela de ‘Ocean’s Eleven’ busca director

Otro de los problemas adyacentes al desarrollo de una precuela de Ocean’s Eleven pasa por el complejo momento que se vive en el estudio. Durante meses pensamos que Netflix se quedaría con la compañía, pero hace algunos días Paramount Pictures ganó finalmente la puja con una contraoferta irrechazable. Esa inestabilidad institucional y futuro incierto lleva sin remedio, a complicar cualquier producción que todavía esté en una fase temprana de desarrollo.

Más allá de contar la historia de los padres del carismático atracador, el guion escrito por Carrie Solomon (Un asunto familiar) es todavía un completo secreto sin entrar en los rumores que afirman que la trama se trasladará a la . ¿Quién será el director que asuma el reto? Todavía no existen información al respecto, aunque teniendo en cuenta la posición ejecutiva de Robbie, el filme todavía sin título podría terminar en manos de un autor afín como Emerald Fenell (Cumbres borrascosas) o Craig Gillespie (Yo, Tonya). Ambos han dirigido a la estrella y están dentro del ecosistema de directores de Warner.

Sin por supuesto una fecha de estreno cerrada, las previsiones con la película se sitúan en un calendario no anterior a por lo menos, 2028.

El futuro de Margot Robbie

La espera no es un problema para la actriz de Érase una vez en Hollywood (2019). Robbie tiene una agenda compleja cargada de proyectos. Recientemente estrenó la adaptación de Cumbres borrascosas en las salas y en 2027 protagonizará el remake de El ataque de la mujer de 50 pies (1958) que dirigirá Tim Burton.

En cuanto a la saga de Ocean’s, el próximo año tendremos un seguimiento titulado Ocean’s 14 con el mismo elenco que la cinta del 2001. Es decir, volveremos a ver a Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia y Don Cheadle, entre otros. En la silla de director, David Leitch (Bullet Train) liderará la visión narrativa de la secuela.