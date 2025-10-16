Así es la lujosa granja donde vive George Clooney: 900 metros cuadrados, un lago y rodeado de naturaleza

A sus 64 años, George Clooney puede presumir de haber construido una carrera basada en el éxito y en la buena reputación. En los últimos meses se ha hablado mucho de él gracias al musical que ha protagonizado en Nueva York. No obstante, el artista no reside en Estados Unidos porque considera que lo mejor para su familia es disfrutar de una vida tranquila y alejada del foco público. Por ese motivo, hace unos años hizo las maletas y compró una granja que ha convertido en un hogar de ensueño.

«Tenemos mucha suerte. Vivimos en una granja en Francia. Gran parte de mi infancia transcurrió en una granja, y de niño odiaba la idea. Pero ahora, para ellos, es diferente», respondió durante una de sus entrevistas a un periodista que le preguntó por la educación que le estaba dando a sus hijos. Pero, ¿cómo es la casa del actor y por qué hay tanta curiosidad? ¡Nosotros lo sabemos!

Los Clooney apuestan por Francia

George Clooney y su mujer, la abogada Amal Clooney, han apostado por una vida mucho más serena y natural tras años instalados en Los Ángeles. Con el nacimiento de sus gemelos, la pareja decidió trasladarse a Francia, buscando un entorno donde la tranquilidad y la privacidad primaran sobre el ritmo frenético de Hollywood. Su nuevo hogar, conocido como Domaine du Canadel, se encuentra en la pequeña localidad de Brignoles, en la Provenza, una zona famosa por sus paisajes rurales, su luz dorada y su ambiente acogedor. Este cambio representa una apuesta clara por el equilibrio familiar y el contacto directo con la naturaleza. No obstante, también ha jugado un peso importante que es una zona muy segura donde el matrimonio sabe que sus hijos no correrán peligro, pues no están tan expuestos como en una gran ciudad.

Brignoles es un lugar lleno de encanto, donde la vida transcurre a un ritmo pausado. Sus calles empedradas, sus plazas animadas y los mercados al aire libre reflejan una forma de vida sencilla, muy distinta de la sofisticación urbana a la que Clooney estaba acostumbrado. En esta región abundan las ferias agrícolas, los viñedos y las celebraciones populares ligadas al campo, como la tradicional vendimia.

En ese contexto, podemos decir que la finca de los Clooney es un auténtico sueño: un espacio en el que la historia y la belleza natural se entrelazan, ofreciendo un refugio ideal para quienes buscan escapar del bullicio mediático. Es justo lo que quería el actor: tener una vida fuera del brillo de Hollywood, una vida normal que le ponga los pies en la tierra.

Así es la granja de George Clooney

George Clooney no vive en una casa cualquiera. La propiedad, de más de 900 metros cuadrados, ocupa una majestuosa mansión del siglo XVIII rodeada de hectáreas de vegetación. Aunque el actor suele referirse a ella como una «granja», en realidad se trata de una residencia de lujo cuidadosamente restaurada, que conserva el encanto provenzal de su arquitectura original.

Los extensos jardines están salpicados de olivos centenarios, viñedos y campos de lavanda que perfuman el aire, creando un ambiente idílico. En los terrenos también hay un lago, una pista de tenis, una piscina y hasta una zona dedicada a la tradicional petanca, muy popular en la región.

Además de su valor estético, la finca ofrece todas las comodidades necesarias para la vida familiar. Amal y George han querido mantener un equilibrio entre el lujo y la sencillez, priorizando la funcionalidad y la privacidad. Los interiores combinan materiales naturales, como piedra y madera, con un diseño contemporáneo que respeta el espíritu del lugar. También cuentan con espacios pensados para sus hijos, donde los pequeños pueden jugar y explorar sin restricciones. La presencia de animales, árboles frutales y amplias zonas verdes convierte la propiedad en un entorno perfecto para una infancia en libertad, alejada de los flashes y de la presión que implica ser una estrella.

Una decisión importante

Clooney ha explicado en varias entrevistas que su principal motivación fue ofrecer a sus hijos un entorno sano, lejos de la superficialidad y las tensiones que acompañan la vida en Los Ángeles. En Domaine du Canadel, la familia disfruta de días tranquilos, rodeados de naturaleza, en una región donde la vida gira en torno a la tierra y al vino. Es decir, han apostado por la sencillez y quieren que todo el mundo lo sepa.

En la Provenza, George y Amal han encontrado lo que buscaban: un refugio donde ser simplemente una familia más, disfrutando de momentos que les recuerden lo que es realmente importante. El matrimonio ha decidido que la hoja de ruta seguirá siendo la misma. No cambiarán, a pesar de que puntualmente tengan que trasladarse por cuestiones profesionales, como le ha pasado a Clooney con su musical.