Sánchez se llevó a Begoña a una cumbre en República Dominicana que usó para expandir su cátedra

En marzo de 2023, Begoña Gómez acompañó a Pedro Sánchez a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro reunió en Santo Domingo (República Dominicana) a los principales líderes de América Latina, España y Portugal, bajo el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible -el ámbito de negocio de Gómez- y contó con la participación del Rey Felipe VI. La esposa del presidente del Gobierno asistió sin agenda oficial.

Sin embargo, Gómez sí se valió de aquella cita para impulsar después las «alianzas» de su cátedra en Iberoamérica. En febrero del año siguiente, la mujer de Sánchez fue una de las invitadas internacionales del encuentro MetaRed S en Perú, una iniciativa para la cooperación entre universidades de ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, España y Portugal).

En su intervención, precisamente, recordó textualmente esa cumbre y los acuerdos alcanzados, como la necesidad de impulsar «alianzas» entre universidades para cumplir con los objetivos de desarrollo.

«La cumbre ha reconocido que las universidades cuentan con el potencial y la capacidad para contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y al desarrollo territorial mediante la docencia, la investigación y vinculación, siendo espacios institucionales idóneos», expuso Gómez.

En el despacho de La Moncloa

La mujer de Pedro Sánchez participó en ese evento de forma telemática, y desde uno de los despachos de La Moncloa. Una estancia que, como reveló OKDIARIO, ha empleado frecuentemente para sus actividades privadas, tanto de la Complutense como del Instituto de Empresa y otros negocios. Sánchez incluso le cedió para la ocasión el despacho desde el que participa en las cumbres europeas, como el Consejo Europeo, y otras citas internacionales.

«Esta línea de trabajo», prosiguió Gómez, «se ha visto reforzada por la aprobación en la cumbre de Santo Domingo del 2023 del III Plan de Acción Cuatrienal». Y haciendo suyas las recomendaciones de la cita a la que había asistido como mujer del presidente, añadió: «Nos llaman a pasar a la acción social y medioambiental y no quedarnos en el análisis».,

Begoña Gómez instó además a las «alianzas estratégicas entre universidades de América Latina y europeas, facilitando un intercambio de conocimientos, metodología y buenas prácticas en sostenibilidad». «Las universidades tenemos un papel fundamental en la promoción del futuro sostenible, al integrar los criterios ESG en el ADN institucional. No sólo estamos asegurando nuestra relevancia y competitividad futura, sino liderando el camino hacia un mundo más fuerte, verde y próspero», completó la experta en márketing.

Apenas dos meses después de aquella intervención, Begoña Gómez fue imputada por tráfico de influencias y corrupción por las cartas de recomendación para su socio en la Complutense, Juan Carlos Barrabés. La esposa de Sánchez está actualmente imputada, además, por apropiación indebida e intrusismo -en relación a la plataforma para empresas desarrollada para la Complutense y registrada a su nombre- y malversación por la contratación de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez.

El procedimiento judicial llevó a la Complutense a prescindir de la actividad docente de Gómez.

La mujer de Sánchez ha intentado expandir internacionalmente su negocio. También en el caso de la captación de fondos, asociándose con expertos en fundraising de países latinoamericanos.