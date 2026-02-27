El Real Madrid se enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la Champions. La ida se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo, mientras que la vuelta una semana después en el Etihad. Por su parte, el Barcelona se verá las caras con el Newcastle. La ida se jugará en Inglaterra, mientras que la vuelta se jugará en el Camp Nou el 17 o 18 de marzo. Por último, el Atlético de Madrid viajará a Inglaterra para jugar contra el Tottenham. La ida será en el Metropolitano, mientras que la vuelta en Londes.

Las otras cinco eliminatorias de los octavos de final de la Champions han deparado los siguientes enfrentamientos: Bodo Glimt-Sporting de Portugal, PSG-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Atlanta-Bayern y Leverkusen-Arsenal.

Por otro lado, en el caso de pasar la eliminatoria, el Real Madrid se medirá al vencedor de la eliminatoria que jugarán Bayern y Atalanta, mientras que unas hipotéticas semifinale serían ante PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool. El Barcelona, si supera al Newcastle, jugaría los cuartos contra el Atlético o el Tottenham y las semifinales ante el Arsenal, Leverkusen, Sporting o Bodo Glimt. El Atlético de Madrid se mediría al Barcelona o Newcastle y en semifinales los mismos rivales que los azulgranas. Hay que recordar que la final se celebrará el próximo 30 de mayo en Budapest.

Una eliminatoria de enemigos ínitimos

La eliminatoria contra el Manchester City significará la quinta temporada consecutiva en encontrarse en unas eliminatorias de Champions. Esta temporada, además, ya se han enfrentado en la fase de liga, en un duelo que terminó con el conjunto de Guardiola ganando 1-2 en el Santiago Bernabéu. Esa victoria de los de Guardiola igualó el balance de enfrentamientos entre los blancos y los de Pep: 15 duelos, cinco victorias del Madrid, cinco en Mánchester y cinco empates, con un gol más para los del Etihad (26-25).

Aun así, el Real Madrid conserva buenos recuerdos de sus enfrentamientos frente al conjunto de Guardiola, al que ha conseguido eliminar en sus dos eliminatorias más recientes: la pasada campaña, con una exhibición de Mbappé, y la anterior, con aquella inolvidable tanda de penaltis en Mánchester que encumbró a Lunin como héroe, acostumbrado a vivir a la sombra de Courtois.

En el resto de cruces ha pasado de todo. El conjunto inglés pasó por encima del Real Madrid en la 22-23, resarciéndose en parte de otra eliminatoria histórica, la de la 21-22, marcada por aquella remontada milagrosa de un equipo blanco al filo del abismo gracias a un doblete de Rodrygo. Fue en semifinales, igual que en su primer enfrentamiento, en la 15-16, con Pellegrini al mando del equipo inglés, y también entonces sirvió como antesala de un título blanco. Eso sí, los de Guardiola se adjudicaron los octavos de la 19-20.

Así quedan los octavos de final

Real Madrid-Manchester City

Bodo Glimt-Sporting de Portugal

PSG-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Newcastle-Barcelona

Atlético-Tottenham

Atalanta-Bayern

Leverkusen-Arsenal