Irán vuelve a atacar a Estados Unidos: «Les queremos boicotear a ellos, no el Mundial»

Irán está dispuesto a llegar lo más lejos posible para no pisar Estados Unidos. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la selección iraní lleva semanas negociando con la FIFA para buscar alternativas para disputar la Copa del Mundo este verano. Propuso jugar todo el torneo en México, con la aprobación de la propia presidenta del país, pero la presión no sirvió de nada al considerar una adulteración de la competición. Aun así, Irán ha vuelto a la carga.

Este mes de marzo se hará el último parón de selecciones e Irán se concentrará en Turquía para disputar dos partidos amistosos. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj, fue contundente explicando la negación de jugar en territorio enemigo por la guerra de Oriente Medio: «Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial», apuntó.

Tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzo de este mes y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato al ser EE.UU. uno de los organizadores. Un hecho que lo convierte en sede y, por lo tanto, se juegan muchos partidos en el país.

De momento, los ciudadanos iraníes tienen prohibido visitar Estados Unidos y las autoridades del país persa están negociando para que los partidos de su selección en el grupo G se disputen en México, en lugar de en las ciudades estadounidenses donde le correspondía enfrentarse contra Nueva Zelanda (15 de junio), Bélgica (21 junio), ambos en Los Ángeles, y Egipto (26 de junio), en Seattle.

La selección femenina regresa a Irán

Taj, quien no concretó los rivales de los partidos amistosos, hizo estas declaraciones en la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, en el noroeste de Irán. El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias de sus jugadoras solicitaron asilo.

Taj remarcó que las integrantes de la selección de fútbol “dieron una gran respuesta a los enemigos”. «Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria», añadió.