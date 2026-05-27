El Crystal Palace rompe el sueño de España de clasificar a nueve equipos para Europa

En Leipzig acabó el tour europeo del Rayo. Sin metal, sin la maldita copa. Mateta la facturó con la dirección del aeropuerto de Gatwick, Londres. Fue el castigo a una desconexión táctica al cuadrado. Primero pusieron la alfombra roja para que Wharton decidiera desde qué distancia disparar; después nadie reaccionó para evitar que Mateta cazara el rechace. Ahí estuvo la final de la Conference, en un balón muerto. Los famosos detalles de las finales. El barrio más grande de Europa muere en la orilla.

El Rayo, que había enroscado la botella del simpático Rayito y bebía de a morro de la del Puto Rayo, se lleva el recuerdo de la temporada de su vida. Llora Vallecas y toda España, pues la derrota del Rayo imposibilita que la temporada que viene haya nueve pasaportes españoles viajando por el Viejo Continente. Lo tenían garantizado para la Champions Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético y Betis vía Liga; para la Europa League, también por clasificación liguera, el Celta y, como campeón de Copa, la Real Sociedad.

El Getafe consumó su clasificación a Conference en la última temporada y el fútbol miraba a Leipzig. Una victoria del Rayo hubiera catapultado a los vallecanos a Europa League como campeón de la Conference League. No fue así y el cupo para la segunda competición de clubes se lo apuntó el Crystal Palace.