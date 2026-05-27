Resultado Crystal Palace – Rayo Vallecano: resumen, goles y cómo ha quedado la final de la Conference League (1-0)
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano - Crystal Palace de la Conference League
El Crystal Palace rompe el sueño de España de clasificar a nueve equipos para Europa
Movilización total por el Rayo Vallecano: mil formas distintas de buscarse la vida para estar en Leipzig
Llegó el momento de la verdad para el Rayo Vallecano. Después de una gran Conference League los pupilos de Íñigo Pérez han llegado a la gran final del torneo, donde se verán las caras con el Crystal Palace. El conjunto español espera hacer historia logrando el primer título continental y para ello tendrán que superar al cuadro inglés en Alemania. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace.
Rayo Vallecano – Crystal Palace, en directo
Así ha sido la Conference League
El Rayo Vallecano acabó quinto en la fase de liga de la Conference League, por lo que avanzó directamente a los octavos de final. Los de Íñigo Pérez se cargaron en dicha ronda al Samsunspor con un 3-2 en el global de la eliminatoria, sufrieron en cuartos ante el AEK de Atenas con un 4-3 total y en semifinales pasaron por encima del Racing de Estrasburgo, al que ganaron en la ida y en la vuelta. Por su parte, el Crystal Palace fue décimo y se vio obligado a jugar el playoff. En los dieciseisavos de final eliminaron al Zrinjski, en octavos al AEK Larnaca, en cuartos a la Fiorentina y en las semis al Shakhtar Donetsk.
El sueño del Rayo Vallecano
Y es que el Rayo Vallecano está ante una oportunidad única. El conjunto de la franja roja en el pecho ha sufrido este año, como le viene pasando estas últimas temporadas, por la situación en la que se encuentra el club y el estadio. Pese a ello, la plantilla dirigida por Íñigo Pérez ha conseguido sobreponerse y han alcanzado la final de la Conference League, competición en la que han rendido bastante bien. Ahora están a 90 minutos de sumar a las vitrinas de la entidad el primer título europeo de su historia, por lo que lo darán todo en Leipzig.
Partidazo en Leipzig
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace que corresponde a la final de la Conference League que se disputa en Alemania. La sede escogida por la UEFA fue el Leipzig Stadium y este escenario podría quedar en la memoria de todos los aficionados del cuadro madrileño si consiguen acabar el choque, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, prórroga o tanda de penaltis, levantando el trofeo al cielo de la ciudad germana.
El Rayo Vallecano
Lo intentó y soñó, pero el Rayo Vallecano se queda a las puertas de su primer título europeo. Lloran los aficionados en la grada, Íñigo Pérez intenta animar a los suyos sobre el verde. Esto es el fútbol, unas veces se gana y otra se pierde, pero el camino está ahí y el barrio de Vallecas ha vibrado y ha vivido una campaña europea impresionante. Seguramente llegará otra oportunidad.
¡FINAL!
No pudo ser, el Rayo Vallecano pierde la final de la Conference League al caer 1-0 frente al Crystal Palace.
Min 90+5
¡Fueraaa!
Balón en largo y control de pecho de Alemao, pero su chut se marchó fuera.
Min 90+4
¡Saque de portería!
Disparó Pedro Díaz desde fuera del área y el colegiado dio saque de puerta. Reclama córner el conjunto de Íñigo Pérez.
Min 90+2
Tarjeta para el Pacha Espino
Pérdida del Rayo contragolpe del Crystal Palace que terminó en córner gracias a una gran acción defensiva de Mendy. Lo sacaron en corto los ingleses y todo acabó en una falta del Pacha Espina que se saldó con amarilla.
Min 90
¡Tiempo añadido!
Se jugarán 5 minutos en la final de la Conference League. El Rayo Vallecano tiene que ir con todo.
Min 88
¡Fuera!
Falta que tuvo el Rayo Vallecano a su favor, pero el remate de Lejeune se marchó muy desviado. ¡Vamos, que todavía queda!
Min 85
Otra amarilla
Ahora la cartulina es para Mendy, que derribó a Larsen después de que el ex del Celta le tirase un cañito.
Min 82
Recta final
Entramos en los últimos minutos de la final de la Conference League y el tiempo se le acaba a un Rayo Vallecano que va perdiendo 1-0 frente al Crystal Palace. Hubo amarilla para Riad por un agarrón a Ilias. En la falta botada al área, el disparo de Sergio Camello se fue altísimo.
Min 80
¡Fuera!
Se la jugó Lejeune con un disparo desde su casa que se perdió por línea de fondo. Aprovechó el Crystal Palace para hacer otra sustitución. Yéremy Pino abandona el verde y entra en su lugar Guessand.
Min 77
Último cambio del Rayo
Se marcha Isi y entra Ilias. Pathé Ciss pasa a ser el capitán y esto significa que no jugará Óscar Trejo.
Min 75
A las nubes
Isi lanzó la falta directa a portería, pero se fue a las nubes. El Crystal Palace hizo un cambio. Se marchó Mateta y entró Larsen.
Min 74
Amarilla
Cartulina amarilla para Yéremy Pino por derribar a Isi cerca del área del Crystal Palace.
Min 70
Otros dos cambios
Y ahora Íñigo Pérez quita del terreno de juego a Álvaro García y a De Frutos. Entran por ellos el Pacha Espino y Sergio Camello.
Min 68
Ocasión del Rayo
Ahora fue el conjunto madrileño el que se acercó a la portería rival, pero el chut final de Jorge de Frutos fue al lateral de la portería.
Min 64
¡Fuera!
Disparo de Sarr, que estaba escorado, pero estrelló el cuero en el lateral de la red.
Min 63
Doble cambio
Dos sustituciones en el Rayo. Pedro Díaz y Mendy entran por Unai López y Óscar Valentín.
Min 62
Tarjeta amarilla
Cartulina para Álvaro García por una falta sobre Kamada.
Min 58
¡Henderson!
Disparo lejano de Alemao que blocó Dean Henderson sin grandes problemas.
Min 57
¡Batalla!
Vaya ocasión clarísima del Crystal Palace de nuevo. Asistencia de Yéremy Pino y el disparo de Mateta lo detuvo Batalla con el pie. En el córner despejó el Rayo Vallecano.
Min 56
¡Al palo!
Vaya falta peligrosa para Yéremy Pino, que estrelló el cuero en un palo y el rechace salió repelido por el otro, así que se paseó por encima de la línea. Después se señaló fuera de juego en el rechace, pero Riad había estrellado el cuero en el poste de nuevo.
Min 51
¡GOL DEL CRYSTAL PALACE!
¡GOL DEL CRYSTAL PALACE! ¡GOL DE MATETA! Lo habíamos dicho, habían salido más enchufados. Disparo lejano de Wharton y Batalla repele el cuero. Ahí estaba el delantero para simplemente encontrarse con el balón y mandarlo al fondo de la red. No hay fuera de juego, así que sube al marcador.
Min 48
Otra amarilla
Tercera amarilla para el Rayo Vallecano. Fue para Unai López, que derribó a Kamada.
Min 47
El Crystal Palace
Ha comenzado con bastante fuerza el cuadro inglés en este arranque de segundo tiempo.
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca la segunda mitad en Leipzig. Sacó el Rayo Vallecano.
El tifo del Rayo Vallecano
Antes del arranque de la final de la Conference League la hinchada madrileña sorprendió con el tifo para apoyar al Rayo Vallecano: «Llévala al barrio, mi amor».
Los vallecanos
Lo cierto es que la afición del Rayo Vallecano ha sido fiel y ha acompañado a su equipo en la final de la Conference League y la cosa es que los aficionados han buscado cualquier forma para llegar a Leipzig.
¡Descanso en Alemania!
Terminó el primer tiempo en Leipzig. Rayo Vallecano y Crystal Palace se marchan a vestuarios con el 0-0 en la final de la Conference League. Veremos qué ocurre en el segundo tiempo.
Min 45+1
La tuvo el Crystal Palace
Vaya centro perfecto de Wharton al segundo palo para Mitchell, que gana la posición a De Frutos, pero su testarazo a bocajarro se marchó por milímetros.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro ha mostrado el cartelón para indicar que se jugarán 4 minutos más en el primer tiempo de la final de la Conference League.
Min 42
Amarilla
Cartulina para Wharton, que llegó muy tarde y le dio una patada a Isi.
Min 41
Mal remate
Córner para los londinenses que remató Mateta bastante mal y finalmente habrá saque de portería para Batalla.
Min 39
¡Rozando el palo!
Vaya dejadita atrás de Álvaro García para Unai López, que llegó desde segunda línea. El centrocampista metió el interior y su disparo desde la medialuna del área se fue rozando el poste.
Min 38
En marcha
Con algo de polémica se reanuda la final de la Conference League.
Min 36
Otra vez se para el partido
Batalla ha avisado al colegiado para avisarle de que había algún problema en la grada, por lo que se detiene el encuentro hasta que se solucione lo que sucede. Parece que es en la grada del Rayo Vallecano.
Min 32
Se detiene el choque
Sarr se ha quedado en el suelo, que parece que ha tenido un pequeño encontronazo con Óscar Valentín. Le atienden los médicos del Crystal Palace, pero parece que podrá seguir.
Min 30
Máxima igualdad
Tanto el Rayo Vallecano como el Crystal Palace están firmando un buen partido muy serio, pero parece estar algo mejor el cuadro de Íñigo Pérez. Pese a ello, sigue el 0-0 en el electrónico del Leipzig Stadium.
Min 25
¡Fuera!
Vaya centro de Pep Chavarría que fue a parar a Alemao, pero el delantero no conectó bien con el balón y su disparo se marchó fuera.
Min 23
Córner que acaba en amarilla
Ahora el saque de esquina fue para el Rayo. Unai López puso el cuero y no llegó a rematar Alemao. Amarilla para Isi Palazón por una falta y cortar un contragolpe cuando iba a iniciarlo el cuadro británico.
Min 20
Amarilla para el Rayo
Error de Pathe Ciss en un control y acaba derribando a Yéremy Pino. Amarilla para el del Rayo y gracias, porque era el último defensor.
Min 19
Cómo va el Rayo Vallecano – Crystal Palace
Siguen pasando los minutos en Leipzig y la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace sigue con el 0-0 inicial.
Min 15
Falta del Crystal Palace
Córner a favor del Crystal Palace que botó Wharton y la acción acabó en falta en ataque del conjunto londinense.
Min 13
Sin ocasiones
Nos acercamos al primer cuarto de hora del encuentro y realmente ningún equipo ha tenido ocasiones claras de gol hasta el momento.
Min 8
Henderson
Centro del Rayo Vallecano desde la banda izquierda que acaba en los guantes de Henderson.
Min 5
Despeja el Rayo
Falta peligrosa a favor del Crystal Palace. Wharton puso un centro picadito, pero su compañero no pudo controlar el cuero y acabó sacando el balón de su área el Rayo Vallecano.
Min 3
Primeros minutos
Los primeros compases de este encuentro están siendo con bastante intensidad con los dos equipos saliendo sin miedo y acercándose al área rival.
¡Comienza el Rayo Vallecano – Crystal Palace!
Comienza la final de la Conference League en Leipzig. ¡Sacó de centro el Crystal Palace!
¡5 minutos!
Está en marcha la ceremonia inaugural de esta final de la Conference League. Ya no queda nada para que comience el Rayo Vallecano – Crystal Palace.
Los aficionados
El Rayo Vallecano estará acompañado por miles de aficionados en Leipzig, que tratarán de animarle hasta el último momento en esta final de la Conference League y OKDIARIO ha estado con ellos en la previa.
Dónde ver por TV la final de la Conference League
Recordamos que el Rayo Vallecano – Crystal Palace se podrá ver en directo por televisión mediante Movistar+, que es de pago. Es por ello que en OKDIARIO te vamos a contar gratis y en vivo online todo lo que ocurra en la final de la Conference League.
Óscar Trejo
El mediapunta del Rayo Vallecano se despedirá hoy de la que ha sido su casa durante la última década y espera decir adiós con un título y pudiendo tener minutos sobre el césped. El sueño de Óscar Trejo.
El alcalde de Madrid, con el Rayo Vallecano
José Luis Martínez-Almeida ha estado con OKDIARIO en la previa de la final de la Conference League y ha dado sus impresiones sobre el encuentro.
A qué hora empieza el Rayo Vallecano – Crystal Palace
La UEFA había programado la final de la Conference League Rayo Vallecano – Crystal Palace en el horario de las 21:00 horas, por lo que queda algo más de media hora para que comience este partidazo en Leipzig.
Alineación del Crystal Palace
Y también tenemos el once de los ingleses, entre los que destaca un futbolista que estará jugando el Mundial 2026 con España. Esta es la alineación oficial del Crystal Palace contra el Rayo Vallecano hoy: Henderson; Daniel Muñoz, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell; Wharton, Kamada; Sarr, Mateta, Yéremy Pino.
Alineación del Rayo Vallecano
Ya tenemos el once escogido por Íñigo Pérez para intentar conseguir esta Conference League en Alemania. Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano hoy contra el Crystal Palace: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao.
¡Una hora!
La final de la Conference League está a punto de comenzar y en unos instantes conoceremos las alineaciones del Rayo Vallecano y del Crystal Palace.
Derrota que duele a la Liga
El Rayo Vallecano buscaba la victoria también para clasificarse para la próxima Europa League y no ha podido ser, por lo que sólo habrá ocho equipos españoles en Europa el curso que viene.