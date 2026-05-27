Resultado Crystal Palace – Rayo Vallecano: resumen, goles y cómo ha quedado la final de la Conference League (1-0)

Llegó el momento de la verdad para el Rayo Vallecano. Después de una gran Conference League los pupilos de Íñigo Pérez han llegado a la gran final del torneo, donde se verán las caras con el Crystal Palace. El conjunto español espera hacer historia logrando el primer título continental y para ello tendrán que superar al cuadro inglés en Alemania. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace.

Rayo Vallecano – Crystal Palace, en directo

Así ha sido la Conference League

El Rayo Vallecano acabó quinto en la fase de liga de la Conference League, por lo que avanzó directamente a los octavos de final. Los de Íñigo Pérez se cargaron en dicha ronda al Samsunspor con un 3-2 en el global de la eliminatoria, sufrieron en cuartos ante el AEK de Atenas con un 4-3 total y en semifinales pasaron por encima del Racing de Estrasburgo, al que ganaron en la ida y en la vuelta. Por su parte, el Crystal Palace fue décimo y se vio obligado a jugar el playoff. En los dieciseisavos de final eliminaron al Zrinjski, en octavos al AEK Larnaca, en cuartos a la Fiorentina y en las semis al Shakhtar Donetsk.

El sueño del Rayo Vallecano

Y es que el Rayo Vallecano está ante una oportunidad única. El conjunto de la franja roja en el pecho ha sufrido este año, como le viene pasando estas últimas temporadas, por la situación en la que se encuentra el club y el estadio. Pese a ello, la plantilla dirigida por Íñigo Pérez ha conseguido sobreponerse y han alcanzado la final de la Conference League, competición en la que han rendido bastante bien. Ahora están a 90 minutos de sumar a las vitrinas de la entidad el primer título europeo de su historia, por lo que lo darán todo en Leipzig.

Partidazo en Leipzig

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace que corresponde a la final de la Conference League que se disputa en Alemania. La sede escogida por la UEFA fue el Leipzig Stadium y este escenario podría quedar en la memoria de todos los aficionados del cuadro madrileño si consiguen acabar el choque, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, prórroga o tanda de penaltis, levantando el trofeo al cielo de la ciudad germana.