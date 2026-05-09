Himno del Rayo Vallecano: letra, historia y quién lo escribió

El Rayo Vallecano vive el mejor momento de sus 101 años de historia. El club madrileño ha logrado asentarse en Primera División en las últimas temporadas, conseguir la clasificación europea la pasada campaña y ahora aspira a levantar su primer título en la final de la Conference League. El equipo que brilló con Andoni Iraola y ha dado un paso más bajo la dirección de Íñigo Pérez ha encandilado a Vallecas, dividida actualmente entre los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Cada vez más vecinos del barrio cantan orgullosos el himno del Rayo Vallecano.

El conjunto de la capital española está a un sólo paso de entrar en un selecto club. Siete son los equipos españoles con un título europeo en su palmarés, y el Rayo Vallecano buscará convertirse en el octavo en la final de la Conference League ante el Crystal Palace inglés. La afición vallecana tendrá que esperar hasta el miércoles 27 de mayo, en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), para disputar el partido más importante de sus 101 años de historia.

Letra del himno del Rayo Vallecano

Pese a que la afición del Rayo Vallecano cuenta con canciones e himnos no oficiales para apoyar a su equipo, esta es la letra del himno oficial del club fundado en 1924:

El Rayo Vallecano siempre que juega

derrocha valentía, coraje y nobleza.

En todos los partidos da el corazón

y el pecho, ambicionando ser el mejor.

El triunfo de la mano nadie puede arrebatar,

al Rayo Vallecano cuando sale a golear.

El Rayo Vallecano, del jugar hace virtud.

El Rayo Vallecano, es fuerza y juventud.

Por ver el limpio triunfo de tus colores

te sigue la hinchada, y no le importa donde,

y unánime pregona su alegre voz.

El Rayo tiene temple de campeón.

El triunfo de la mano nadie puede arrebatar,

al Rayo Vallecano cuando sale a golear.

El Rayo Vallecano, del jugar hace virtud.

El Rayo Vallecano, es fuerza y juventud.

¡Alabí! ¡Alabá!

¡El Rayo Vallecano!

¡Ra, ra, ra

Quién escribió el himno del Rayo Vallecano

El club vallecano tuvo que esperar hasta 1952 para poner música a las andanzas del Rayito. La letra de su himno corrió a cargo de Francisco Hernández Castanedo, con Rafael Guillén a los mandos de la composición musical. Esta canción ha acompañado a la afición del Rayo Vallecano durante la gran mayoría de su historia futbolística, con otras melodías que también han puesto sonido al recorrido del club.

Historia del himno del Rayo Vallecano

Los ya mencionados Francisco Hernández Castanedo y Rafael Guillén compusieron el himno del Rayo Vallecano en 1952, que se grabó en Madrid. El club que ahora lleva el nombre del barrio popular madrileño por toda Europa, también ha contado con canciones que se han convertido en himnos de la afición, como la conocida ‘Como un Rayo’ del grupo Ska-P; que se proclamó como himno oficioso del club a partir de su publicación en 1994. El éxito más reciente corresponde al grupo vallecano Duro Galván, que con su tema ‘El Rayo fui yo’ han tomado el relevo de Ska-P con una canción considerada como himno no oficial del centenario del club.