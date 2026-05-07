El Rayo Vallecano será el decimotercer equipo español que juegue una final europea

El fútbol español está de enhorabuena y tendrá este año representación en una de las finales europeas. Será en la Conference League, con un Rayo Vallecano que se convierte en el decimotercer equipo en disputar una final de las competiciones UEFA. Se suma a los cuatro equipos que han jugado finales de Champions, otros cinco que aparecieron en finales de la Europa League y la Copa de la UEFA, dos más de la extinta Recopa y otro en esta misma competición.

De todos ellos, el Real Madrid es el que más veces ha estado en una final, jugando 18 de Champions League, otras dos de la Copa de la UEFA y otras dos de la Recopa. Salvo tres de la máxima competición (1962, 1964 y 1981) y las dos de la extinta competición (1971 y 1983) ganaron todas. Le sigue el Barcelona con un total de 14 finales –ocho de Champions y seis de la Recopa– habiendo ganado cinco, por un lado, y cuatro, por otro.

Además de los dos grandes, aparece el Atlético de Madrid, con tres finales de Champions League, otras tres de la Europa League que ganaron y tres de Recopa, de las que ganaron una. El Sevilla ha disputado siete de la Europa League, ganando todas, mientras que el Valencia ha jugado dos de Champions, una de la UEFA y otra de la Recopa, ganando estas dos últimas en 2004 y 1980, respectivamente.

Hay otros dos equipos españoles que son campeones de competiciones de la UEFA, como son el Villarreal y el Real Zaragoza. Cada uno ha disputado una final en su historia y acabaron en victoria. Los amarillos jugaron la final de la Europa League en 2021 y se impusieron en penaltis al Manchester United, mientras que los aragoneses se impusieron en 1995 al Arsenal en la Recopa con goles de Esnáider y Nayim.

Cinco equipos no ganaron una final

Otros cinco equipos españoles buscaron sin éxito lograr un título europeo en la final. Athletic y Espanyol alcanzaron en dos ocasiones las finales de la Europa League. Los bilbaínos perdieron en 1977 y en 2012, ante Juventus y Atlético. Por su parte, los barceloneses cayeron en 1988 contra el Leverkusen y en 2007 ante el Sevilla. También en la Copa de la UEFA perdió contra el Liverpool el Alavés, en 2001. Precisamente, esa fue la única ocasión en la que participó el Rayo Vallecano en la competición, cayendo en cuartos ante los vitorianos.

El Mallorca, en la última edición de la Recopa de Europa, cayó también en la final. Venían de ganar la Copa del Rey en la temporada 97-98 y, en 1999, alcanzaron la final de la competición. Jugaron en Villa Park contra la Lazio, cayendo por 2-1. Mayor fue la derrota del Betis el pasado curso en la final de la Conference League, puesto que perdió ante el Chelsea 4-1.