Alemao y Batalla sostienen el sueño del Rayo Vallecano con un gol y parando un penalti en el descuento

Alemao y Augusto Batalla pasan a la historia del Rayo Vallecano como los dos futbolistas que metieron al equipo franjirrojo en su primera final continental. La Conference League espera en Leipzig a este humilde de nuestro fútbol, gracias a su delantero y a su portero. El primero fue goleador en la ida y lo ha sido también en la vuelta, mientras que el segundo mostró su faceta de parapenaltis en esta semifinal. En el descuento, evitó que el Estrasburgo se enganchara a la eliminatoria deteniendo una pena máxima y atajando también el rechace.

El primero en encender a los más de 1.500 rayistas que se dieron cita en La Meinau fue Alemao. El brasileño ya lo hizo en la ida, celebrada en el estadio de Vallecas, provocando una histórica fiesta con un gol de cabeza a la salida de un córner. Era el gol que daba la ventaja al conjunto madrileño, pero que no fue el único. En Estrasburgo, Alemao aparecía al borde del descanso para poner al Rayo con pie y medio en Leipzig.

Si esto es un sueño que no nos despierte nadie. ❤️⚡️ 𝑨𝒍𝒆𝒎𝒂𝒐 remacha el gol de todo Vallecas.#UECL #LaCasaDelFútbol @RayoVallecano pic.twitter.com/WK9pPXXArS — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 7, 2026

Un centro desde la banda derecha era rematado por Lejeune y su rechace lo cazaba con la derecha Alemao para mandarla al fondo de la red. Se ponían por delante los de Iñigo Pérez y se acercaban a la primera final de su historia. Una final que se confirmaría con un gran segundo tiempo de los madrileños. Y cuando La Franja estaba a escasos minutos de llegar a ese destino soñado de Leipzig, aparecía Augusto Batalla.

Un penalti por mano de Óscar Valentín en el descuento hacía tambalearse un partido perfecto del Rayo. Y apareció Batalla para evitar que el conjunto franjirrojo corriese el más mínimo riesgo de llegar a la prórroga. Enciso lanzó desde los 11 metros y el argentino adivinó. Se lanzó a la derecha, se levantó y atajó el rechace.