Así son las cuentas para el fútbol español para obtener la quinta plaza de la Champions: en manos del Rayo

La quinta plaza de Champions League para el fútbol español depende del Rayo Vallecano. La eliminación del Atlético en las semifinales de la Champions League ante el Arsenal hace que España dependa del conjunto vallecano, que este jueves se juega el pase a la final de la Conference League ante el Estrasburgo. Una victoria madrileña daría virtualmente la quinta plaza de Champions a España, y por ende al Real Betis. Consulta todas las cuentas de España para tener la quinta plaza de Champions.

España y Alemania se están jugando meter a un equipo extra en Champions esta temporada. La derrota del Atlético ante el Arsenal en el Emirates deja al fútbol español con 21.781 puntos de coeficiente UEFA, 566 más que Alemania, que tiene 21.214 puntos. A la delegación alemana aún le quedan dos representantes en liza: el Bayern en Champions League, donde tiene que remontar ante el PSG, y el Friburgo, que tiene que hacer lo propio tras su derrota (2-1) en Braga en el partido de ida.

Así que de lo que hagan Bayern, Friburgo y Rayo Vallecano saldrá la quinta plaza de Champions League para la Liga EA Sports o la Bundesliga. Más opciones tiene España, ya que si el Rayo gana y pasa a la final, la tendría asegurada. Incluso con un empate y pasando la eliminatoria, el conjunto madrileño garantizaría este puesto extra para la máxima competición europea. Si pierde y cae eliminado, España dependería de lo que hagan los equipos alemanes.

Así quedaría la quinta plaza de Champions

Lo que está claro es que si el Rayo gana y pasa, sumaría 0,313 puntos y España llegaría al máximo de 22,094. En caso de empatar, sumaría 0,168 puntos y, si cae, añadiría 0,063 puntos, complicando y mucho las opciones de España de tener un equipo extra en la próxima edición de la Champions League.

Por la parte de Alemania, lo máximo que pueden sumar es 22,143 en caso de que Bayern de Múnich y Friburgo ganen a PSG y Braga en el partido de vuelta y accedan a la final. Esto daría la quinta plaza de Champions a Alemania a falta de lo que sucedería en las finales. En caso de que sólo uno haga los deberes, este puesto sería para España (en caso de victoria del Rayo), ya que llegarían a los 22,000 puntos.

Ranking 5ª plaza Champions: 🟢Bayern🟢Freiburg🟢Rayo > ❓

🟢Bayern 🟢Freiburg🔴Rayo > 🇩🇪

🟢Bayern 🟢Rayo 🔴Freiburg > ❓/ 🇪🇸

🟢Freiburg🟢Rayo 🔴Bayern > 🇪🇸

🟢Bayern 🔴Freiburg 🔴Rayo > ❓

🟢Freiburg🔴Bayern🔴Rayo > ❓

🟢Rayo🔴Bayern🔴Freiburg > 🇪🇸

🔴Bayern🔴Freiburg🔴Rayo > 🇪🇸… — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) May 5, 2026

Si Bayern, Friburgo y Rayo Vallecano no logran pasar a la final, la quinta plaza de Champions League sería para España. A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la Liga EA Sports, esta plaza extra para la Champions League sería para el Real Betis, que actualmente es quinto clasificado con 53, seis puntos más que el Celta, que tiene 47.