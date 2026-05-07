El Crystal Palace será el rival del Rayo Vallecano en la final de la Conference League

El Crystal Palace cumple y será el rival del Rayo Vallecano en la final de la Conference League. Los ingleses se impusieron por 2-1 al Shakhtar Donetsk en Londres en la vuelta de semifinales. Venían con un 3-1 favorable de la ida en casa del conjunto ucraniano, pero tampoco fallaron delante de su gente para sellar su billete a la final de la Conference. Allí se medirá el próximo 27 de mayo al cuadro vallecano.

Los ingleses se adelantaron en el minuto 25 con un gol de Pedrinho en propia puerta. Ese tanto dejaba casi sentenciada la eliminatoria, ya que el Shakhtar debía marcar tres goles para ir a la prórroga y cuatro para clasificarse. Eguinaldo igualó el partido en el 34 para hacer soñar al cuadro ucraniano. Al descanso, el resultado era de 1-1 (4-2 en el global).

Antes, a los diez minutos, el español Yeremy Pino vio como el VAR le anuló un tanto tras un buen disparo cruzado por un fuera de juego milimétrico de su compañero Jean-Philippe Mateta. El golpe para los visitantes fue doble, ya que minutos después Vínicius Tobias, ex jugador del Real Madrid, tuvo que ser sustituido por problemas físicos y obligó al técnico Arda Turan a gastar una ventana de sustituciones.

Antes de la media hora de juego, los de Oliver Glasner pudieron aumentar ventaja, pero los disparos de Mateta y Muñoz fueron repelidos con facilidad por el guardameta Dmytro Riznyk. Cuando el Crystal Palace estaba mucho mejor y controlaba el duelo, llegó el empate del Shakhtar Donetsk tras una buena jugada combinativa que Eguinaldo culminó con un disparo a la escuadra que sorprendió a Dean Henderson.

Después del tanto, los ucranianos tuvieron varios acercamientos que no pudieron concretar, y al filo del descanso, Mateta estrelló el balón en el palo con una impresionante tijera que evitó que los ingleses se fueran con ventaja a los vestuarios. La segunda parte comenzó con dominio de los de Arda Turan, que estuvieron a punto de conseguir el empate por medio de Elias.

Esa ocasión fue un espejismo, ya que en la siguiente jugada del duelo, un centro de Tyrick Mitchell terminó en el tanto de Ismaila Sarr que acabó con las aspiraciones de remontada del Shakhtar Donestsk. A partir de ahí, de ese instante, fue un mero trámite para los de Oliver Glasner, que supieron controlar el partido, evitar cualquier tipo de susto y conseguir la clasificación para la gran final ante un Selhurst Park entregado. En menos de tres semanas, exactamente el 27 de mayo, el Crystal Palace se disputará la Conference League con el Rayo Vallecano, y en caso de ganar, se aseguraría un puesto en la próxima edición de la Europa League.