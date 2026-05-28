Cielo poco nuboso o despejado dominará hoy, 28 de mayo de 2026, en buena parte de la provincia de Barcelona, aunque se prevé nubosidad en el Prepirineo y chubascos aislados por la tarde. Las temperaturas irán en ascenso y el viento soplará de forma variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de mayo

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo de Barcelona se despierta hoy con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance la jornada. A primera hora, la brisa suave entrará del sureste, acompañando una temperatura que rondará los 22 grados, mientras el sol se asoma tímidamente desde el horizonte a las 06:22. A medida que las horas transcurran, la calidez comenzará a hacerse notar, alcanzando una máxima de 32 grados, aunque la sensación térmica podría empujarla hasta los 33, dejando un ligero calor en el ambiente.

Ya por la tarde, el panorama se mantendrá despejado, ya que no se prevén lluvias que perturben la tranquilidad de los barceloneses. La humedad estará en niveles moderados, proporcionando un respiro en comparación con jornadas pasadas. A medida que el sol descienda hacia el horizonte, sobre las 21:14, la temperatura caerá suavemente hacia los 26 grados, prometiendo una noche agradable y templada para disfrutar de la brisa mediterránea.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento fuerte durante el día

Las nubes amenazantes y el viento que sopla con fuerza en L’ Hospitalet de Llobregat anticipan un día marcado por la inestabilidad. A primera hora de la mañana, el cielo se presenta en un gris uniforme, mientras la temperatura, que oscila entre los 20 y 22°C, suaviza un poco la brisa, que alcanza los 30 km/h.

Conforme avanza la jornada, el tiempo se tornará más intenso. En la tarde, se prevén rachas de viento de hasta 55 km/h y una sensación térmica que puede descender a 20°C, acompañada de altos niveles de humedad. Es recomendable salir bien preparado: no olvides llevar paraguas y abrigarte un poco, porque las condiciones pueden ser cambiantes.

Ambiente soleado y cálido hoy en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo despejado y temperaturas mínimas que rondan los 20°C, lo que hace que el inicio del día sea agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura se eleva hasta los 22°C y con la salida del sol a las 06:22, se presentan condiciones ideales para disfrutar del aire libre. A lo largo de la tarde, el termómetro alcanzará un máximo de 32°C, pero gracias a la brisa suave con vientos de hasta 10 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un confortable 33°C.

La humedad, por otro lado, es moderada, oscilando entre un 25% y un 45%, lo que asegura que el ambiente no será pesado. Durante la tarde, el cielo seguirán siendo mayormente despejados, lo que permite que las horas de luz se extiendan hasta las 21:14, ofreciendo casi 15 horas de luz. Así que, a disfrutar del tiempo soleado y cálido que Badalona tiene reservado para hoy.

Ambiente tranquilo con cielos despejados en Sabadell

El tiempo transcurre con estabilidad, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 36 grados. Durante la tarde, se notará un leve viento del sureste que aportará frescura, aunque sin grandes cambios previstos.

Un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para llevar a cabo las actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas más suaves de la tarde puede ser una excelente forma de recargar energías y disfrutar de la ciudad.