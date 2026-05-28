El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), empresa pública que contrató al sobrino recepcionista de José Luis Rodríguez Zapatero, contrató a, al menos, cinco personas vinculadas al PSOE tras el nombramiento de Félix Barrio como director general. Entre ellas, se encuentran una ex alcaldesa, una ex concejala y un cargo orgánico del partido en León. Cabe recordar que, tal y como indican varias fuentes cercanas a Barrio, este directivo mantiene una relación de amistad con el ex presidente y ha sido una persona muy cercana a la formación socialista.

Entre los contratados socialistas se encuentra, por ejemplo, María del Camino Cabañas, que fue alcaldesa por el PSOE del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo entre el 2018 y el 2023.

Algo más de un año después de finalizar su mandato, en noviembre de 2024, el Incibe dirigido por Barrio la contrató como «técnico senior de gestión del Departamento de Convenios y Contratos».

Fuentes cercanas a la dirección de la empresa pública revelan a este periódico que otra de «las personas que se encuentran en plantilla» es una ex concejala que trabajó mano a mano con Cabañas en el mismo ayuntamiento, y también del mismo partido político.

Con todo, el caso más llamativo es el de Javier Arenas, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de León. Esta persona también fue contratada tras el nombramiento de Barrio como director general de Incibe, en mayo de 2024, y sigue actualmente en el puesto de «técnico de Calidad Normativas y Seguridad».

Actualmente, la página web del Partido Socialista Leonés presenta a Arenas como secretario adjunto a la organización, y reconoce abiertamente que es un «profesional en el Incibe». Es decir, mantiene un cargo orgánico en el PSOE.

Las mismas fuentes desvelan que, durante la dirección de Barrio, Incibe ha contratado, al menos, a otras dos personas afiliadas o muy vinculadas a esta formación. En total, como mínimo y obviando el caso del sobrino de Zapatero, la empresa pública ha contratado a cinco personas cercanas al PSOE en los últimos años.

El Incibe fue creado por el propio Zapatero cuando gobernaba, en 2006, en la ciudad en la que se crió, León. En junio de 2022, el consejo de administración de Incibe nombró a Barrio nuevo director general, en sustitución de Rosa Díaz. Seis meses después, en diciembre de ese mismo año, el sobrino del ex presidente, fue contratado como «técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio».

Incibe, Zapatero y el PSOE

Además, en julio de 2024, Incibe llegó a organizar un homenaje a Zapatero de la mano del entonces ministro de Transformación Digital y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Tanto la entidad como el político le otorgaron una distinción por haber creado el centro durante su gobierno.

En palabras de uno de los antecesores de Barrio en el cargo de director general de Incibe, Alberto Hernández, la importancia de la empresa pública reside en que una de sus funciones es «la protección de nuestros ciudadanos y empresas en el ámbito de la ciberseguridad».

En palabras del Ministerio de Economía, la entidad es la «referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas» y, «además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento».