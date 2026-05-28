El Gobierno crea siete cátedras para blanquear la II República en las que gastará casi un millón de euros

El Gobierno ha creado siete cátedras universitarias de Memoria Democrática en menos de seis meses. Aproximadamente, una cada tres semanas. El objetivo es «generar, aplicar y difundir conocimiento» sobre la II República, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición. Para lograrlo, el Ejecutivo se gastará casi un millón.

El Gobierno gastará, sumando la inversión en todas las cátedras, un total de 850.000 euros. Las instituciones educativas aportarían el mismo dinero, sumando una inversión pública total de 1,7 millones de euros.

Las universidades firmantes son Almería, Granada, la Autónoma de Barcelona, Burgos, Jaume I de Castellón, Extremadura y León. Las tres primeras, que además suscribieron un Protocolo General de Actuación previo con el Ministerio, recibirán 150.000 euros cada una a lo largo de tres años; las cuatro últimas, 100.000 euros en dos años.

Todos los convenios incluyen que el Ministerio se compromete a «poner a disposición de la cátedra el personal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para impartir clases magistrales». Además, dependerá del departamento dirigido por Ángel Víctor Torres «aprobar la dirección», aunque la propuesta será de la universidad.

Los acuerdos alcanzados en Granada, Barcelona y Castellón financian también elaborar unidades didácticas para institutos, estudiar «el tratamiento de estos periodos históricos en los libros de texto de Historia de Educación Secundaria» para «proponer mejoras» y establecer colaboraciones con centros escolares.

En las universidades de Burgos, Extremadura, León y Jaume I, se incluye que, además, se estudiará y difundirá «la persecución que sufrió el pueblo gitano» y «el Patronato de la Mujer». Estas actividades figuran en la lista de compromisos financiados y su incumplimiento puede ser causa de extinción del convenio.

«Construir un relato científico»

Convenio diferente es el firmado con la Universidad de Granada. En el acuerdo se recoge que entre los objetivos está «construir un relato científico de la verdadera historia de los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre población civil durante la sublevación al gobierno legítimo de la II República española, guerra civil y posguerra».

El pacto granadino, que suma una financiación de 300.000 euros en total, incluye también entre sus actividades prestar «asistencia técnico-científica de la metodología arqueológica, antropológica y forense» en la localización de fosas comunes, y desarrollar «sistemas de registros informatizados para la documentación de los procesos de excavaciones, exhumaciones y análisis antropológicos».

Todos los convenios contemplan la posibilidad de prórroga. Los que establecen una vigencia de dos años vencen en 2027, con prórroga hasta 2031, y los de tres años, que vencen en 2028, podrían llegar hasta 2032.