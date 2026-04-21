El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con RTVE la emisión de un documental sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos para justificar un gasto que sólo pide el 0,56% de los descendientes. Los últimos datos muestran que el Gobierno sólo ha recibido 190 peticiones de recuperación de los 33.833 restos de personas de ambos bandos de la Guerra Civil.

El Ejecutivo socialista y RTVE han firmado un convenio para la «difusión de un documental sobre la cripta del Valle de Cuelgamuros». El objeto de esa programación es «la difusión audiovisual del proceso completo de las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, desde el inicio hasta la entrega a los familiares».

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, a través de su secretaría de Estado de Memoria Democrática, va a proveer de información histórica, técnica y científica. Para ello, pondrá en marcha un «comité científico asesor» en el que habrá «equipos de científicos y técnicos». Su función será apoyar a los que se encarguen de elaborar el documental: «Formulará recomendaciones técnicas orientadas a garantizar un tratamiento adecuado del proceso de exhumación e inhumación, así como el respeto a la dignidad, los derechos y la memoria de las víctimas y de sus familiares».

Sin embargo, las recomendaciones no serán obligatorias, sino que «podrán ser tenidas en consideración por RTVE en el ejercicio de su función editorial». A lo que sí está obligado es a «difundir el documental siempre que las necesidades de programación de RTVE lo permitan y dentro del respeto a la independencia y la autonomía de sus profesionales, a través de los diferentes canales de Televisión Española, las emisoras de Radio Nacional de España y la web de RTVE». Es decir, a través de todos los canales que tiene a su disposición.

En todo caso, en el propio convenio se expresa que no habrá «traspaso alguno de aportación económica» por parte de ninguna de las dos instituciones. En su lugar, cada una de «las obligaciones y compromisos económicos derivados de la ejecución de las actividades que deban llevar a cabo».

«Apertura, exhumación e identificación»

El Ejecutivo se vanagloria de que «por primera vez un medio de comunicación podrá filmar en su totalidad el proceso de apertura, exhumación e identificación que está teniendo lugar en el Valle de Cuelgamuros». Desde el Gobierno aseguran que es un proyecto «sensible desde el punto de vista humano y familiar», además de exigir «un tratamiento documental y riguroso».

Y aseguran que el de España es el «plan de exhumación más complejo acometido en nuestro país». Y que se han convertido en procesos «de referencia para actuaciones similares en otros países que afrontan legados de violencia del siglo XX».

A su vez, el Gobierno argumenta que este documental es la «relevancia pública y cultural del Valle». Según la administración socialista, se vio acentuada «por la exhumación de Francisco Franco en octubre de 2019». Todo ello, según el Ejecutivo, «convierte la filmación completa del proceso en un documento de valor histórico y científico». Aportaría, en palabras de la administración socialista, «transparencia respecto a la aplicación de protocolos forenses y legales» para preservar el testimonio del proceso de identificación y ofrecer «un registro que respete la memoria y la dignidad de las víctimas».

Por otro lado, argumenta la necesidad de que se muestre «uno de los mayores esfuerzos institucionales emprendidos en España para recuperar, identificar y restituir la memoria de las víctimas del conflicto y la dictadura».

Todo ello a pesar de que el Gobierno fracasó en su política de memoria histórica, ya que reconoció que sólo ha podido identificar 70 cuerpos de entre las más de 8.000 exhumaciones que se han producido desde que el Ejecutivo socialista llegó al poder. La cifra de exhumaciones, además, es muy inferior a lo previsto por la Administración central: no es ni la mitad de los 20.000 restos humanos que se comprometió a recuperar.

Por otro lado, en el Valle de los Caídos hay, según los últimos datos, 11.060 cajas con 33.833 restos de personas de ambos bandos de la Guerra Civil. A pesar de esa elevada cifra, el Gobierno sólo ha recibido hasta el momento 190 peticiones de recuperación de restos por parte de familiares en Cuelgamuros, es decir, sólo el 0,56% de los descendientes de las víctimas ha solicitado su exhumación.

Finalmente, según el convenio firmado por el Gobierno y la televisión pública, RTVE ha asumido «el interés de documentar y difundir esta historia con la profundidad y el respeto que merece» y que comparte «el mandato de servicio público que comparten las grandes radiotelevisiones públicas europeas».