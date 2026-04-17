El presidente de Canarias amenazó con avisar a «Ábalos o Pedro» si Illa no aprobaba los test PCR

Ángel Víctor Torres (PSOE), presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, amenazó en noviembre de 2020 con escalar al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no desbloqueaba la implantación de test PCR en los aeropuertos canarios.

Así lo revela el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, consultado por OKDIARIO, que documenta una conversación de WhatsApp entre Torres y Koldo García, asesor del ministro Ábalos, en la que el presidente canario coordinaba con el intermediario de la trama los pasos para lograr la aprobación ministerial de un plan que acabaría presuntamente en contratos públicos que beneficiaban a las empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama.

El 30 de noviembre de 2020, Torres escribió a Koldo: «Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora, pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro». Koldo le respondió con cautela: «Te comento, Jose está con la reina». Y añadió: «Termina en dos horas».

Test PCR en los aeropuertos

La conversación se enmarca en una negociación que llevaba meses en marcha. Desde el verano de 2020, Koldo había actuado como facilitador para que las empresas Eurofins-Megalab y Fertinvest, vinculadas a Víctor de Aldama, obtuvieran contratos públicos para realizar pruebas PCR en los aeropuertos de Canarias y Baleares.

El negocio requería la autorización expresa del Ministerio de Sanidad, que se había convertido en el principal obstáculo.

El 5 de noviembre de 2020, días antes de la conversación sobre Illa, Torres ya había preguntado a Koldo si se mantenía la fecha del día 17 para implantar los test en los aeropuertos. Koldo le confirmó la fecha, pero le pidió expresamente que no revelara su fuente: «Por Dios no digas que fui yo». Y añadió: «Si dices la fecha igual piensan que soy yo». Torres respondió: «No digo nada». Koldo insistió: «Busca las palabras adecuadas».

En la misma línea, Francina Armengol, presidenta entonces de Baleares, también presionaba para ese plan. Quería imponer los test PCR en los aeropuertos. Ese plan estaba en manos de Aldama tras la mediación de Koldo.

Sánchez en la ecuación

Lo más relevante del intercambio del 5 de noviembre es que Koldo aseguró al presidente canario que la decisión sobre los test había llegado al más alto nivel del Gobierno. Según el informe de la UCO, Koldo escribió a Torres que «el presi habló con José Luis y le dijo que era necesario y que al día siguiente lo cierran Salvador y el presi». Los investigadores interpretan que «el presi» es Pedro Sánchez, «José Luis» es Ábalos y «Salvador» es el ministro de Sanidad. Koldo cerró ese intercambio con una promesa: «Les aseguro que en breve los test se hacen».

La cadena que documenta el informe es llamativa. Koldo recibía las consultas de los empresarios, las trasladaba a Torres o a Armengol, y luego informaba a Víctor de Aldama de cada avance. El 31 de agosto de 2020, cuando Aldama preguntó a Koldo «¿Y qué pasa con el tema de los PCR?», este respondió en dos palabras: «Estoy con Sanidad».

Koldo y Megalab

El camino hasta esa conversación había comenzado el 10 de agosto de 2020 en el Hotel Vassari de Marbella, donde se celebró una reunión entre los empresarios de Megalab, Koldo y Ricardo Mar, director del gabinete del ministro Ábalos.

Javier Serrano, uno de los socios de Fertinvest, informó esa tarde al grupo de WhatsApp interno de la empresa: «Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el ok seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tiene que dar el ok Sanidad».

Desde esa reunión, Koldo se había convertido en el interlocutor permanente entre los empresarios y las administraciones de Canarias y Baleares. El 21 de agosto, tras una reunión en Palma de Mallorca con la consejera de Salud balear Patricia Gómez, el empresario amigo de Aldama Ignacio Díaz Tapia informó al grupo Fertinvest en un audio: «Me ha llamado nuestro amigo K, me ha dicho que todo ok, que todo hecho y que todo va a funcionar».

La contraprestación por toda esa intermediación, según la UCO, era el pago mensual de 10.000 euros que Víctor de Aldama hacía llegar a Koldo, «al menos desde octubre de 2019 y hasta julio de 2022».

En su declaración ante el juez el 21 de noviembre de 2024, Aldama reconoció que en varias ocasiones observó cómo Koldo repartía ese dinero con el propio Ábalos.

El informe de la UCO destapa mensajes que dibujan a un presidente autonómico que coordinaba con el intermediario de una trama corrupta los pasos para obtener una autorización ministerial, invocando al propio jefe del Ejecutivo como palanca de presión.