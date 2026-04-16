Armengol negó en el Supremo su participación en la compra de mascarillas que revela la UCO

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, negó en su reciente testimonio como testigo al Supremo haber dado órdenes durante su mandato como presidenta de Baleares para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. Fue en el escrito que envió al tribunal. El informe de la UCO destapa este jueves los mensajes de Armengol a Koldo que la presidenta del Congreso negó: «¿Sabes quién vende mascarillas?

Con su testimonio como testigo, remitido por escrito al Supremo y leído por la letrada de la Administración de Justicia en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, arrancó el juicio el pasado 7 de abril. En él, Ábalos y Koldo se enfrentan a peticiones de pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que para el tercer acusado, Víctor de Aldama, se piden 7 años, ya que ha reconocido los delitos.

Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela nuevas conversaciones entre la ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

En el informe sobre la trama de compra de material sanitario durante la pandemia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Armengol le traslada a Koldo el interés por la compra de mascarillas infantiles.

«¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?», le preguntó Armengol al asesor el 29 de abril de 2020, a lo que éste le contesta que le deje unas horas: «lo arreglo».

Ya por la tarde de este día, Koldo contesta a Armengol dándole información sobre las mascarillas infantiles que le había solicitado por la mañana, informándole que se tardaría siete días y que el coste serían 800.000 euros, dependiendo del avión y transporte, a lo que Armengol le contesta que lo hable con Manuel, pudiéndose referir a Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares.

«Gracias. Coméntalo a Manuel. Estoy en la videoconferencia con el presidente», le informa Armengol. «Saldría un millón, sobre 800.000 euros depende el avión y transporte (sic)», le explica Koldo. Y la dirigente socialista anuncia: «Ok, les llamo».

La declaración de Armengol

Armengol aseguraba en su escrito al Supremo de hace poco más de una semana, según lo leído ante el tribunal, que, como presidenta del Govern balear durante la pandemia, no estaba al tanto de la tramitación de cualquier expediente administrativo y no hizo contrataciones ni indicaciones sobre a quién se debía contratar, «ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro».

La ex presidenta señalaba que, seis años después, no recordaba todas las comunicaciones que tuvo en aquella época y dijo que no descarta que entre esas personas «pudiese encontrarse García». «De hecho, con posterioridad, pude saber, como consecuencia de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer me envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp», admitió.

Tras ello, quiso subrayar que «nunca» habló con Koldo «ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra» y sobre Ábalos afirmó, igualmente, que «nunca» tuvo conversación «sobre ninguna contratación de material sanitario». «Ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo y, obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario», añadió.