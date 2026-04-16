Pacto PP-Vox en Extremadura: una vicepresidencia, dos consejerías y senador autonómico para los de Abascal

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para investir a María Guardiola. Vox obtiene dos consejerías: la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, esta última con rango de vicepresidencia. Además, uno de los dos senadores autonómicos será de Vox.

La gran novedad del pacto alcanzado por las dos fuerzas de la derecha son las competencias que asumirá la vicepresidencia que gestionará Óscar Fernández, líder extremeño de Vox. La nueva consejería a su cargo tendrá como objetivos atajar el exceso de regulación, adelgazar la administración autonómica y la gestión de todas las ayudas sociales que orbitan en torno a la inmigración.

El PP prescindirá de uno de los dos senadores que Extremadura tiene por designación autonómica para que los de Abascal puedan tener este representante en la Cámara Alta.

Según ha podido saber OKDIARIO, el acuerdo ha sido posible gracias a la «negociación bilateral» que han mantenido el equipo liderado por Santiago Abascal desde Madrid con el de María Guardiola, todo ello dentro de un clima de «sintonía y cercanía» que permitió superar los recelos que arrastraba Vox con la presidenta de Extremadura desde que la dirigente del PP decidió adelantar las elecciones.

Tal y como ha informado OKDIARIO este jueves, la intención del PP y Vox era la de cerrar primero el pacto en Extremadura, y después en Aragón, para llegar al comienzo de la campaña electoral andaluza con los dos gobiernos autonómicos ya encarrilados.

El 4 de mayo expiraba el plazo para cerrar un acuerdo, ya que en caso contrario, se disolvería el Parlamento extremeño y se convocarían de nuevo elecciones. Tras varias reuniones y una investidura fallida el pasado marzo, ambos partidos han sellado finalmente este jueves el pacto que permitirá a la presidenta extremeña reeditar su mandato por cuatro años más.

Guardiola ganó las elecciones del pasado mes de diciembre con 29 escaños, cuatro más de los que obtuvo toda la izquierda junta. Vox pasó de 5 a 11 diputados. El pacto con Vox permitirá a la presidenta extremeña ser ahora investida con el respaldo de 40 diputados, casi el doble de lo que suman el PSOE y Podemos.