PP y Vox cerrarán los pactos primero en Extremadura y después en Aragón antes de la campaña andaluza

La campaña electoral de Andalucía será diferente al resto de las celebradas para PP y Vox. Según ha podido saber OKDIARIO, el 1 de mayo arrancará la contienda andaluza con ambos partidos gobernando en coalición hasta en dos comunidades autónomas: Aragón y Extremadura.

Todavía queda ultimar muchos detalles en los acuerdos de gobierno para darse el apretón de manos final, pero ya no hay dudas entre ellos: PP y Vox formarán gobiernos de coalición, donde los de Abascal estarán dentro. No ha trascendido la configuración de ninguno de los ejecutivos autonómicos ni, por ende, las consejerías que cada uno ostentará. Ninguno de ellos quiere ser acusado de «filtrar» información a la prensa para condicionar las negociaciones entre la opinión pública.

Aunque todo apunta a que el poder que Vox tenga será mayor en consonancia con los resultados cosechados en las últimas elecciones, tanto PP como Vox están centrados en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hagan viables y den estabilidad política e institucional en un proyecto que abarque la legislatura completa.

En ambas formaciones se ha impuesto el hermetismo: «Máxima discreción», es la expresión que se repite insistentemente no sólo en Génova y Bambú, sino en los equipos regionales de PP y Vox tanto en Extremadura como en Aragón, pero se ha superado la etapa de la desconfianza entre ambos, que llevó a Vox a levantar acta de cada sesión. «Muchas de ellas, las 6 horas de duración», apuntan, pese a que no ha trascendido el contenido de la mayoría de ellas.

Pactos antes del 1 de mayo

En estos momentos, los equipos ya han puesto sus cartas sobre la mesa y nadie duda de que llegarán a buen término y será antes del 3 de mayo, la fecha límite para ser investidos tanto María Guardiola como Jorge Azcón, evitando sendas repeticiones electorales.

Tanto en PP y Vox apuntan como buena sintonía la prontitud con la que se ha resuelto la presidencia de las Cortes de Castilla y León, donde los de Abascal adelantaron su compromiso de apoyar al candidato popular, evitándose las escenas de incertidumbre de Extremadura y Aragón, teniendo en cuenta que Vox cambió la estrategia llevada en 2023, donde negociaron la presidencia del parlamento, para escenificar en esta ocasión que «no buscaban sillones» sino «influir en las políticas».

Primero Extremadura y después Aragón

Salvo cambios de última hora, la semana que viene se espera que en Extremadura se anuncie el pacto entre el PP y Vox que otorgue la presidencia a Guardiola.

La popular liderará la Junta tras cuatro meses de máxima tensión interna, con unas negociaciones largas que llevaron a ella y al candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, a sellar un decreto para que el proceso no paralizase la Junta mientras el Gobierno estaba en funciones. De tal forma, será la primera región en anunciar el pacto, habiendo sido la primera en convocar las elecciones, pese a que todo apuntaba a que iba a ser Aragón.

Aragón pospondrá la publicidad de su parto una semana más, pero no será por falta de entendimiento, sino por una cuestión de coyuntura. El próximo jueves se celebra San Jorge, el patrón en la comunidad autónoma, un día muy familiar y con un impacto cultural (aunque este año no se celebrará la tradicional corrida de toros), coincidiendo con el Día del Libro. Este hecho habría condicionado a postergar el cierre del acuerdo al comienzo de la semana siguiente, justo antes del viernes 1 de mayo.

De tal forma, las elecciones andaluzas comenzarán con un escenario político radicalmente diferente al de las anteriores. Juanma Moreno intentará revalidar su mayoría absoluta ante un Vox en alza (según los votos cosechados en las urnas), y dentro de los gobiernos autonómicos, donde ambas formaciones habrán expuesto las líneas generales de las políticas pactadas y que servirán como escaparate a los andaluces de qué puede significar un gobierno de coalición.