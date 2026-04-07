Vox ve inminente el acuerdo con el PP de Azcón en Aragón: «Será el más rápido de todos»

Vox da por inminente un acuerdo de gobierno con el PP de Jorge Azcón en Aragón. Así lo trasladan fuentes negociadoras a OKDIARIO: «Será el más rápido de todos». Las mismas fuentes destacan también la buena sintonía con la presidenta extremeña, María Guardiola, y auguran que el pacto en Extremadura sigue igualmente su curso.

La fecha que se estima para cerrar el pacto de gobierno ronda el 23 de abril, coincidiendo con el Día de Aragón, según adelantó el propio Azcón como preferencia para evitar consumir el tiempo límite que marca el reglamento de las Cortes, y que sería el próximo 3 de mayo si no sale investido presidente.

Aunque no ha trascendido el punto de las negociaciones por ninguna de las partes, siguiendo la «máxima discreción», todo apunta a que la comunidad autónoma aragonesa será la primera en abrir la mecha de los pactos.

Desde Bambú destacan de Azcón que ha sido el barón que mejor ha entendido que «Vox es una fuerza de gobierno», lo que habría allanado el entendimiento, teniendo en cuenta también que el líder de Vox, Santiago Abascal, y éste mantienen una buena relación personal. «Es más fácil que haya pacto antes en Aragón que en Extremadura», afirman desde el cuartel general de Bambú.

Aragón, el pacto del cambio en España

La valoración llega después de que este lunes el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, compareciera ante los medios tras la reunión del Comité de Acción Política (CAP) para asegurar que las negociaciones en Aragón van por buen camino y podrían cerrarse antes que las de cualquier otra comunidad autónoma.

Fúster subrayó que su partido está desplegando un esfuerzo «tremendo» y «titánico» a través de su equipo económico y de la Secretaría General para presentar propuestas «sensatas» y con «una enorme carga de sentido común». Propuestas que, a su juicio, el PP ahora debe decidir si acepta o no, pues la pelota, recalcó, está en su tejado.

Sin embargo, el portavoz de Vox volvió a poner el foco en la dirección nacional del PP como principal obstáculo para alcanzar los acuerdos. «Encontramos una mejor predisposición al acuerdo y al diálogo mucho más por parte de los barones del PP que por parte de Génova, que le encanta poner zancadillas a las negociaciones y no entendemos por qué», afirmó Fúster, quien acusó a la sede nacional popular de filtrar conversaciones de forma interesada para atribuir a Vox exigencias que, según explicó, no se corresponden con la realidad y que solo sirven para envenenar el ambiente negociador.

El portavoz realizó estas declaraciones ante los medios en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, al ser preguntado por el estado de las negociaciones en Aragón, Extremadura y Castilla y León, comunidades donde la derecha aún no ha cerrado acuerdos de gobierno y donde el calendario aprieta: la fecha límite en Aragón es el próximo 3 de mayo.

A pesar de las críticas a Génova, Fúster destacó que tanto Azcón como Guardiola muestran una actitud constructiva y favorable al diálogo, lo que alimenta el optimismo de Vox de cara a desbloquear cuanto antes unos pactos que permitan a la derecha gobernar en esas comunidades y evitar así una repetición electoral.